Ad organizzare l’evento formativo che si è realizzato in remoto in diverse sedi tra cui ad Enna è l’UNSCP, unione nazionale segretari comuni e province

Il Libero Consorzio comunale di Enna ha ospitato i Segretari generali di Comuni e Province provenienti da diverse parti della Sicilia per l’evento formativo organizzato da UNSCP, Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, svoltosi contemporaneamente e in collegamento in diverse sedi regionali. Ad accogliere i colleghi è stata la segretaria generale dell’Ente Anna Giunta anche nella veste di segretaria regionale dell’UNSCP. Il tema affrontato dai vertici amministrativi è di particolare interesse e di attualità. Ha riguardato, infatti, un confronto sulle novità introdotte dal nuovo C.C.N.L comparto e dirigenti enti locali. Ad introdurre i lavori, in collegamento, è stato direttamente il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo che ha evidenziato il percorso intrapreso fino al rinnovo contrattuale che non riguarda però soltanto gli aumenti di stipendio ma anche numerosi aspetti normativi destinati a incidere sull’organizzazione del lavoro nella PA. Ad entrare nel dettaglio degli articoli contenuti nel contratto è stata Valentina Lealini dirigente dell’Aran che ha puntato l’attenzione soprattutto sulle novità che hanno caratterizzato quest’ultima fase negoziale. Dallo smart working alla possibile settimana corta, all’aumento del monte ore per lo studio e all’importanza che riveste la formazione per la crescita valoriale della Pubblica amministrazione. ” Bisogna confrontarsi per crescere insieme. Il contratto di lavoro ha una ricaduta sulla attività degli Enti e sulla vita professionale di ciascun dipendente – ha detto la segretaria Anna Giunta – Siamo una community di oltre 400 segretari che crede nella rete e nella formazione per una Pubblica Amministrazione sempre al passo con i tempi chiamata a tradurre il cambiamento in bisogni e servizi per le comunità”.

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