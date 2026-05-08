Rinasce l’Alpenfahrt. Super Classica e Grand Tour in programma a Bad Kleinkirchheim dal 10 al 13 settembre.

VF Drifting Driving School e l’Ufficio turistico di Bad Kleinkirchheim hanno deciso di riaprire la storia di uno degli appuntamenti storici dell’automobilismo mondiale. Sarà un evento dedicato alle auto d’epoca tra gli incantevoli scenari della Carinzia e Carnia in un gemellaggio tra Italia ed Austria.

Bad Kleinkirchheim (A), 8 maggio 2026 – Un ritorno atteso per il mondo dell’automobilismo storico. Dal 10 al 13 settembre tornerà la leggendaria Alpenfahrt, una delle più iconiche competizioni alpine del Novecento, nata in Austria nel 1910 come prova di resistenza e affidabilità e considerata un antesignano dei rally moderni. L’iniziativa porta la firma di VF Drifting Driving School e dell’Ufficio Turistico di Bad Kleinkirchheim, che rilanciano questa tradizione in chiave contemporanea, aprendola alle auto d’epoca.

Alpenfahrt 2026 sarà disputata in formula Regolarità Super Classica e Grand Tour. La Super Classica sarà riservata a vetture storiche di particolare pregio, chiamate a rappresentare il collegamento diretto tra la tradizione della Alpenfahrt e la sua reinterpretazione moderna. Il Grand Tour sarà invece un tributo aperto, principalmente dedicato alle supercar, che seguirà la competizione sul medesimo itinerario.

Il percorso e il programma si articolano su tre giornate tra Carinzia e Carnia, in un gemellaggio Italia-Austria dal forte valore simbolico e sportivo.

La prima tappa, venerdì 11 settembre, si svilupperà su 344 chilometri ad anello con partenza e arrivo a Bad Kleinkirchheim, sede anche della direzione gara e della sala stampa. Intitolata “Alpe Adria Runde”, attraverserà l’area alpina tra Austria e Friuli Venezia Giulia, inizialmente verso ovest passando da Obervellach e fino a Kötschach-Mauthen, prima di entrare in Italia in direzione Paluzza. Da qui il percorso proseguirà verso Sauris di Sotto e Tolmezzo, per poi risalire a est passando da Tarvisio e rientrare quindi in Austria.

Seconda tappa interamente in Austria. La “Kärnten Runde” sarà un viaggio emozionale e tecnico di 222 chilometri nel cuore della Carinzia. La giornata inizierà in direzione Gurk, località nota per il Duomo romanico e la storica cripta degli Asburgo. Il tracciato proseguirà verso Labegg (Bruckl) e scenderà quindi a sud verso Pubersdorf, attraversando l’area più pianeggiante della Carinzia orientale. Si risalirà poi verso ovest passando da Sankt Urban, nei pressi dell’omonimo lago, affrontando un tratto guidato di circa 40 km, prima di rientrare nella zona alpina attraverso Afritz am See e Radenthein, storicamente legata all’industria della magnesite.

Ultima tappa domenica 13 settembre, intitolata “Alpenfahrt und Seen”, per ulteriori 205 chilometri. Il percorso si aprirà con la salita verso Turracherhöhe, primo iconico passaggio in quota tra Carinzia e Stiria. Da qui si proseguirà verso nord fino a Murau, lungo la valle della Mur, per poi scendere verso Oberalpe. La discesa verso est porterà a Friesach, tra le città medievali meglio conservate dell’Austria, prima di proseguire verso sud attraverso Meiselding fino a Klagenfurt, cuore della Carinzia. Il rientro verso Bad Kleinkirchheim passerà da Feldkirchen in Kärnten.

Le iscrizioni apriranno il 31 maggio prossimo sul sito alpenfahrt.eu, dove sono disponibili tutte le informazioni e i dettagli, oltre che sulle pagine social ufficiali Facebook e Instagram.

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