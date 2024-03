Primi squilli siciliani nel tricolore rally Auto Storiche

Lombardo-Consiglio hanno vinto il 14* Rally delle Valli Aretine con la Porsche Rs di 2° Raggruppamento, Fullone – Failla hanno chiuso terzi assoluti con la Bmw M3 imponendosi nel 4* Raggruppamento. Immediati i complimenti del Delegato/Fiduciario regionale ACI Sport Daniele Settimo.

Roccalumera (ME) 3 Marzo . Comincia alla grande il Campionato Italiano Rally Auto Storiche per i colori siciliani. Il cefaludese Angelo Lombardo, già campione italiano ed europeo Auto Storiche, navigato dall’esperto palermitano Roberto Consiglio, hanno vinto la classifica assoluta del 14° Rally Valle Aretine, gara inaugurale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. L’Equipaggio palermitano ha vinto il primo round Tricolore, sulla Porsche Rs curata dal Team Guagliardo, dominando la gara toscana sin dalla prima tappa dove ha preso subito il comando della corsa vincendo le prime 2 ps, davanti all’altro equipaggio palermitano composto dal giovane madonita Pier Luigi Fullone e da all’esperto Alessandro Failla su BMW M3 di 4° Raggruppamento.

-“ Un esordio con i fiocchi per i colori siciliani – ha commentato il Delegato/Fiduciario Aci Sport Sicilia Daniele Settimo – la stagione dei rally storci si è aperta nel miglior modo possibile, Lombardo-Consiglio si confermano equipaggio di vertice assoluto come Fullone-Failla che lo scorso anno avevano comandato a lungo La Targa “Storica”. Si contano molti nomi della nostra regione nella massima serie dei rally storici e se per qualcuno la gara è stata più selettiva del previsto, certamente ci sarà modo di riscattarsi nel prosieguo della stagione, la bravura non manca.Complimenti ai nostri equipaggi”- .

Nel secondo giorno di gara Lombardo ha mantenuto altissimo il ritmo, senza mai perdere il controllo aggiudicandosi altre 3 prove. Fullone e Failla a causa di un pronunciato sottosterzo, hanno comunque trionfato nel proprio raggruppamento, sebbene per pochissimo scivolati al terzo posto. In evidenza anche Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo terzi del primo raggruppamento con su Porsche 911S. Prossimo appuntamento con il Ciras il 7* Rally Costa Smeralda il 19-20 Aprile.

