Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: tempo all’insegna dell’incertezza

Prevista giornata dal sapore autunnale ad Enna, con nebbia nelle ore più fredde, temperature massime di 20 gradi e minime di 14 gradi. La piogge sono però state episodiche e inferiori alle attese: probabilmente, la continua copertura nuvolosa ha fatto mancare quei contrasti termici così importanti per alimentare le celle temporalesche. Ciononostante, per le prossime ore, l’instabilità legata all’avvicinarsi del centro di bassa pressione alla Sicilia, continuerà a determinare condizioni favorevoli alle precipitazioni. E, quindi, nella sera di oggi, 10 settembre, ancora cieli nuvolosi e probabilità di pioggia: in un contesto di tal genere, purtroppo l’incertezza previsionale è estrema.

Per la giornata di domani, il tempo avrà caratteristiche del tutto simili alle attuali: mentre scriviamo, le aree più interessate dalle piogge sembrano essere le coste, prima quelle occidentali e tirreniche e poi, con più forza, quelle joniche. Per quanto riguarda l’interno, l’area più esposta dovrebbe essere quello centro-orientale, compresa la parte più a nord della nostra provincia. Lo ribadiamo, come abbiamo sempre fatto in questi giorni di passaggio tra l’estate e l’autunno: le condizioni sono in continua evoluzione e si possono solo sottolineare le probabilità, non dare certezze.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

