Conclusa l’esperienza della VOI Academy per studenti dell’IIS Fedele di Centuripe

Si è conclusa con entusiasmo la VOI Academy 2026 presso il VOI Floriana Resort, un’esperienza formativa che ha coinvolto circa 150 studenti provenienti da nove istituti alberghieri di Calabria, Sicilia e Puglia.

Tra i partecipanti anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe, accompagnati dal prof. Antonio Sportaro (FSL ex PCTO) e dal tutor prof. Alfio Crimi.

Durante il percorso, i ragazzi hanno lavorato nei principali reparti del resort – ricevimento, sala, bar e cucina – fianco a fianco con i professionisti di VOIhotels, vivendo un’esperienza concreta di formazione sul campo e confronto diretto con il mondo del lavoro.

La VOI Academy si conferma così un importante ponte tra scuola e impresa, capace di valorizzare competenze, professionalità e crescita personale attraverso una metodologia innovativa che unisce teoria e pratica.

“L’integrazione tra sapere teorico e pratico, tra scuola e impresa, conferma la validità del diploma alberghiero e le reali opportunità di inserimento lavorativo che offre ai giovani”, ha dichiarato il prof. Antonio Sportaro.

Fondamentale anche il contributo di Art Swiss Animazione, che ha reso l’intera settimana ancora più coinvolgente grazie a spettacoli, intrattenimento e momenti di condivisione tra studenti, docenti e professionisti del settore.

Particolarmente emozionante la serata conclusiva, tra musica, spettacoli e fuochi pirotecnici, simbolo di un’esperienza che ha lasciato il segno in tutti i partecipanti.

“La crescita è uno sport di squadra”: la VOI Academy ha dimostrato come la collaborazione tra scuole e aziende possa offrire ai giovani prospettive concrete e affascinanti nel mondo dell’ospitalità.

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