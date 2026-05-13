Un traguardo straordinario per il nostro Istituto

Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro progetto, realizzato dalla classe 5ª MAT – indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica, guidata dal tutor del progetto Prof. Fausto Soldato, si è classificato al 🥇 primo posto nazionale nel programma BuildUp promosso da WeBuild. Il concorso ha visto la partecipazione di 79 progetti provenienti da tutta Italia, rendendo questo risultato motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. Questo importante riconoscimento premia l’impegno, la creatività, le competenze tecniche e il lavoro di squadra dei nostri studenti, che hanno saputo distinguersi in un contesto nazionale altamente competitivo.

Essendosi classificati al primo posto, i nostri studenti avranno inoltre l’opportunità di diventare “Webuilder per un giorno”, visitando un grande cantiere WeBuild in Sicilia, la cui sede verrà comunicata prossimamente.Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Paola Maria La Monica, per il costante supporto e la fiducia accordataci durante tutto il percorso.

Ringraziamo inoltre:

Prof. Giovanni Schembra, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Communications Engineering dell’Università di Catania;

Prof. Christian Grasso, docente di Telecomunicazioni nel Corso di Laurea in Ingegneria Informatica;

Salvatore Trummino, storico e ideatore del Cammino di San Giacomo in Sicilia;

Andrea Arena, Consigliere Comunale;

Arturo Vitelli, storico delle ferrovie a scartamento ridotto in Sicilia;

Robert Hubbard, Drone Technical Support;

Calogero D’Angelo, supporto Tecnologie Digitali & Intelligenza Artificiale;

Il team WeBuild per l’opportunità e il supporto fornito. Complimenti ai nostri studenti per aver rappresentato il nostro Istituto con passione, professionalità e innovazione!

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