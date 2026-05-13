Storie correlate

profeti di pace

Enna venerdì prossimo alla Chiesa di S. Francesco incontro “Profeti di pace per una ecologia integrale “

Riccardo Maggio 13, 2026

Echoes of Practice, intersezioni mediterranee 22 maggio 2026, ore 18.30 Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele II, 121 – Catania

Riccardo Maggio 12, 2026

Memoria Viva: Si è concluso il viaggio dei giovani di San Mauro Castelverde ad Auschwitz-Birkenau

Riccardo Maggio 12, 2026

Ultime notizie

profeti di pace

Enna venerdì prossimo alla Chiesa di S. Francesco incontro “Profeti di pace per una ecologia integrale “

Riccardo Maggio 13, 2026
icom

Aidone: domenica prossimo il Museo Archeologico festeggia la Giornata Internazionale dei Musei

Riccardo Maggio 13, 2026
studenti fedele

Conclusa l’esperienza della VOI Academy per studenti dell’IIS Fedele di Centuripe

Riccardo Maggio 13, 2026
varano

Automobilismo: Campionato Predator’S: il driver regalbutese Giacomo Pellegrino nel fine settimana sul circuito di Varano

Riccardo Maggio 13, 2026