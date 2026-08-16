Coltivare il talento, la passione ma sopratutto i sogni. Lo dovrebbero fare tutti i giovani che voglioni mettersi in discussione senza avere nessuna paura di essere sentiti «sotto esame» perchè solo una comunità di sognatori ed in particolare le nuove grnerazioni di questa, possono guardare avanti con ottimismo, Ed è quello che stanno facendo un quartetto di giovanissimi musicisti ennesi di cui 3 non ancora sedicenni che hanno fondato una band Rock gli Skyscrapers e che sono già in giro per la Sicilia ad esibirsi con un riscontro molto positivo e molto apprezzati per il loro talento. I ragazzi si chiamano Gioele Burgarello, 15 anni batterista, di fatto il fondatore d ella band, Clara Napoli Spatafora, 14 anni, bassista e seconda voce, Gemma Giacoponello, 15 anni, voce, tutti frequentanti accademie di musica, e Federico Giannone, il più grande, che studia al conservatorio, 24 anni, chitarrista. Singolarmente, in particolare i tre più giovani suonano da quando avevano circa 10 anni. Nel 2023, invece il grande salto, Gioele fonda la band SKYSCRAPERS (marchio registrato), nata dall’incontro con la bassista Clara, cui si sono aggiunti la cantante Gemma ed il chitarrista Federico. Hanno iniziato, così da subito, a suonare in diversi locali e, quest’anno, sono in tournée in varie località della Sicilia, anche in occasione di eventi, ottenendo un grande consenso da parte del pubblico, che apprezza il loro sound ed il loro talento. Attualmente, stanno lavorando alla realizzazione di un inedito. In bocca al lupo ragazzi.

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