Aidone: domenica prossimo il Museo Archeologico festeggia la Giornata Internazionale dei Musei

Anche quest’anno il Museo Archeologico di Aidone celebra la Giornata Internazionale dei Musei ICOM con un appuntamento importante promosso da Archeoclub d’ Italia Onlus sede “Aidone-Morgantina” e realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina.

In linea con il tema dell’anno, MUSEI CHE UNISCONO UN MONDO DIVISO, e in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione di ICOM International, la nostra sede propone la visita tematica:

🏛️ DI PACE E DI GUERRA. STORIE DA MORGANTINA

La nostra socia Serena Raffiotta, archeologa e studiosa di Morgantina nonché membro neoeletto del coordinamento regionale ICOM Sicilia, ci accompagnerà alla scoperta dei reperti della collezione che raccontano storie di guerra e di pace tra passato e presente, evidenziando il grandissimo potenziale narrativo del nostro museo.

Vi aspettiamo domenica 17 maggio alle ore 17:00.

L’ingresso sarà GRATUITO MA A NUMERO CHIUSO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

📌 Per prenotare inviate un messaggio Whatsapp a Serena (329 1561022).

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