Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: persiste la depressione mediterranea

Siamo ormai al terzo giorno di condizioni meteo avverse in Sicilia, a causa del persistente vortice mediterraneo, sempre presente nei mari a sud dell’isola, e che, tra l’altro, potrebbe riprendere vigore nei prossimi giorni, Una situazione del tutto anomala, quindi, che nelle zone esposte sta determinando condizioni eccezionali, come i quasi 300 millimetri di pioggia caduti nell’area catanese sud orientale o i clamorosi 500 millimetri delle stazioni meteo poste sul versante est dell’Etna. Nel nostro territorio non sono mancati, in alcune aree, accumuli intorno ai 20-40 millimetri, sino ai 60 delle zone più orientali: valori fortunatamente inferiori alla zona ionica ma comunque di tutto rispetto e sempre critici, alla luce delle situazioni idrogeologiche siciliane.

Per questo martedì 26 ottobre, serve ancora grande attenzione poiché si potrebbero presentare occasioni per nuovi fenomeni: vale sempre, in questi casi, l’importanza della precauzione. Per quanto riguarda gli altri fattori del clima, le temperature rimarranno stazionarie, su valori inferiori alla media soprattutto di giorno, le nebbie continueranno a stazionare soprattutto sopra i 700 metri, mentre i venti da est potranno di nuovo rinforzare anche nel corso di eventuali precipitazioni.

In foto, le piogge previste per martedì 26 ottobre.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

Visite: 47