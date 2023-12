PRESENTAZIONE CALENDARIO ARTISTICO 2024:

“SICILIA, TERRA DI SORRISI”

Sabato 9 dicembre, nella bellissima cornice di Palazzo Militello ad Enna, si è tenuta

la presentazione del primo Calendario Artistico 2024 a tema Sorriso, dal titolo: “Sicilia,

Terra di Sorrisi”, che ha riscosso un notevole successo.

L’iniziativa è stata realizzata dall’Associazione “Per un Mondo di Sorrisi” ed è stata

fortemente voluta dal suo fondatore: e promotore del progetto di Gogòl, omaggio al Sorriso, Mauro Todaro.

Il Calendario racconta, mese dopo mese, le bellezze della nostra Terra, attraverso le

immagini dei Gogòl decorati e donati all’Associazione all’interno del progetto: “Gogòl

Arte”.

Progetto che nasce nel cuore della Sicilia, la nostra Enna ma che è conosciuto in tutto il

Mondo ed ha Gogòl, l’omino giallo generatore di entusiasmo, come protagonista.

Ad oggi sono stati infatti realizzate più di mille opere da più di mille Artisti diversi,

provenienti da tantissime parti del Mondo, Artisti, ma non solo, che hanno decorato i

Gogòl ognuno con la propria tecnica, utilizzando svariati materiali e dando loro una

personalissima interpretazione, espressione appunto della loro Arte.

Il primo Calendario Artistico con il tema Sicilia, è stato reso possibile grazie alla

collaborazione di dodici Partners, particolarmente sensibili, attenti e illuminati,

consapevoli del fatto che la realizzazione delle opere, poi trasferite sul calendario, darà a

molti Artisti la possibilità di entrare nelle case della gente, essere conosciuti e riconosciuti

per la propria Arte. rappresentata su di un portatore sano di valori, cultura e sorrisi. Ed ha ottenuto il Patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

Per questo primo Calendario Artistico è stata scelta l’Architetto Ennese Silvana

Virlinzi, che ha avuto il piacere di vedere impressi su carta i “suoi” Gogòl decorati a tema Sicilia.

a presentare e condurre la serata Irene Varveri Nicoletti, Giorgia Ingrà ha interpretato un monologo sul Sorriso e durante la serata all’insegna dell’entusiasmo sono stati consegnati uno Special Gogòl decorato da Giusy Crimi alla Scrittrice Linda Barbarino, Angelo Scalzo da Ambasciatore ha dato il benvenuto a Valentino Savoca tra gli Ambasciatori del Sorriso nel Mondo con la consegna del Gogòl n 2969. e di contro hanno voluto donare le loro importanti opere alla collezione per il progetto della Gogòl Arte, Benny Ilardo Gioielli realizzato in legno di olivo, pietra lavica e ricoperto in foglia oro e da Valentina Scalzo che ne ha riprodotto una sua illustrazione che è stata utilizzata per la Festa del Libro.

In ultimo prima di un dolce saluto accompagnato da bollicine è stato anticipato il progetto delle Cartoline del Sorriso che da subito andranno in consegna ai bambini delle scuole elementari della provincia.

