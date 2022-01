Politiche sociali e Pnrr : Cgil Sicilia, avviare la cabina di regia onde evitare interventi frammentari e spreco delle risorse

Palermo, 10 gen- “Limitarsi ad emanare l’avviso per le manifestazioni d’interesse per la presentazione di proposte da parte dei distretti socio sanitari di interventi a sostegno delle persone più vulnerabili, in assenza di una cabina di regia rischia di determinare un intervento inadeguato rispetto all’obiettivo di dotare la nostra regione di una infrastrutturazione sociale valida”. Lo sostengono Francesco Lucchesi, segretario regionale Cgil ed Elvira Morana, responsabile Cgil per le politiche sociali. “La cabina di regia- osservano i due esponenti sindacali- è fondamentale per avere costantemente una visione complessiva di come devono essere utilizzate le risorse nazionali sulle politiche sociali (piani di zona) e sulla progettualità degli investimenti della missione 5 del Pnrr. Senza di essa si rischia che le risorse non vengano ben indirizzate, che gli interventi siano frammentari come è finora stato, che non ci sia una vera risposta ai bisogni ma in definitiva lo spreco di una opportunità”. La Cgil chiede dunque l’immediato avvio della cabina di regia e di un confronto mirato con le parti sociali al fine di accompagnare un processo virtuoso per la realizzazione di servizi efficienti e per la stessa buona occupazione, nell’ottica dello sviluppo della regione”. “Saltare passaggi importanti per la programmazione regionale – concludono Lucchesi e Morana- non serve ad accelerare i percorsi ma ad incrementare il rischio di non centrare gli obiettivi”.

Visite: 34