Podismo questa mattina a Pergusa le premiazioni per la stagione 2025 del Gran Prix Amatori su strada e Maratonine
Questa mattina al ristorante Garden di Pergusa la premiazione di atleti e società che hanno partecipato al Gran Prix Corse su Strada e Maratonine organizzate dal settore Amatori Fidal. Si seguito il link di un articolo di Michele Amato su Sicilia Running dove sono riportate tutte le classifiche.
https://siciliarunning.it/2025/12/30/premiazioni-e-premiati-del-xxiii-grand-prix-di-mezze-maratone/
Visite: 159