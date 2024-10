Petralia Soprana si mette in mostra alla BTE di Palermo

Petralia Soprana – Dall’8 al 10 novembre, Petralia Soprana sarà presente alla Borsa del Turismo Extralberghiero, ideata e organizzata da Confesercenti Sicilia.

La BTE è la prima Borsa del Mezzogiorno e tra le prime in Italia ad essere dedicata alle strutture complementare all’hotellerie. L’appuntamento si terrà a Palermo nel Terminal Cruise del porto che ospiterà tutte le attività della Borsa: l’Expo BTE con oltre 40 realtà espositrici di tutta l’isola, seminari per gli addetti ai lavori, talk, degustazioni e i B2B con 23 buyer internazionali provenienti dai mercati più promettenti d’Europa, da India e America e alla ricerca di strutture ricettive da proporre ai propri clienti.

In questo contesto Petralia Soprana mostrerà le proprie bellezze architettoniche ed ambientali e farà conoscere la propria storia millenaria. Attraverso opuscoli, video e materiale pubblicitario il Borgo dei Borghi presenterà ai buyer internazionali e a tutti i visitatori dell’evento, la propria offerta turistica legata al borgo e al proprio territorio con i suoi sapori e le sue tradizioni proponendo una idea di vacanza che si può trasformare in una esperienza di viaggio unica per le famiglie e per i gruppi che amano l’enogastronomia e il naturalismo.

La BTE è una opportunità per incrementare il flusso turistico verso Petralia Soprana ed esportare il paese in tutto il mondo.

In chiusura di evento, un gruppo di tour operator saranno a Petralia Soprana per scoprire personalmente questo paese e quelli limitrofi.

“Nell’ottica della promozione del nostro paese – dice il sindaco Pietro Macaluso – abbiamo aderito convinti che è una occasione da sfruttare. La possibilità di fare vivere ad un gruppo di buyer una esperienza nel nostro territorio è una ulteriore opportunità che la Confesercenti dà alle Madonie.”

