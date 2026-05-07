Vacanze 2026: guerre e caro carburante non frenano il turismo nautico in Italia. Boom di prenotazioni

Secondo i dati diffusi dalla Spartivento, leader nel settore del charter nautico con oltre 140 imbarcazioni in cinque Regioni, nessun calo di prenotazioni: il 70% viene dall’estero, confermando il trend di crescita degli anni precedenti

Nessun conflitto o caro carburante può fermare il turismo nautico in Italia. Numeri alla mano, anche per la prossima stagione Spartivento Group, leader di settore con oltre 140 barche ormeggiate in cinque Regioni, assicura arrivi massicci nel Belpaese. Turisti desiderosi di esplorare le coste, vivere il mare e la natura, immergersi nella cucina locale e negli appuntamenti che le città sanno offrire d’estate. I dati provvisori sulla stagione 2026 confermano il trend: al 31 marzo le settimane prenotate risultano in aumento del 62% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con un fatturato in crescita del 98%. Segno evidente che il contesto internazionale non spaventa assolutamente il viaggiatore: sebbene gli italiani restino il gruppo più consistente in termini relativi, oltre il 70% degli ospiti arriva dall’estero, in particolare dalle Americhe – soprattutto Stati Uniti – e dai principali mercati europei come Regno Unito, Francia, Svizzera, Spagna e Germania.

A livello sempre analitico, Spartivento Group conferma che per il charter, tra il 2019 e il 2025, tutti i principali indicatori sono raddoppiati: il fatturato è passato da 5,3 a 13 milioni di euro, la flotta da poco più di 50 a oltre 140 imbarcazioni, le settimane vendute da circa 1.000 a oltre 2.100 e gli ospiti imbarcati in una stagione da 7.000 a più di 15.000.

A giocare un ruolo da protagonista è sicuramente la flotta di Sailuxe. Nata nel 2019, rappresenta oggi una delle espressioni più interessanti del nuovo turismo nautico di alta gamma: una formula che supera il concetto tradizionale di charter e si avvicina sempre di più all’ospitalità di lusso contemporanea, fatta di personalizzazione, privacy, servizio e qualità dell’esperienza. Il successo del fenomeno Sailuxe è, anche qui, nei numeri: negli ultimi sei anni il fatturato è aumentato di quasi dieci volte e la flotta si è ampliata fino a contare oggi undici catamarani Lagoon di ultima generazione, tra 51 e 65 piedi, operativi tra Sicilia, Sardegna e Costiera Amalfitana.

Il posizionamento di SAILUXE è chiaro: proporsi come alternativa al charter tradizionale e, allo stesso tempo, come risposta più accessibile e informale rispetto al mondo dei superyacht, mantenendo però standard di servizio elevatissimi. Il catamarano, in questa visione, non è solo un mezzo di trasporto o una sistemazione esclusiva, ma una sorta di boutique hotel itinerante sul mare, capace di offrire privacy, scenari sempre diversi, ritmi lenti e accesso privilegiato a luoghi raggiungibili solo via acqua.

A caratterizzare l’esperienza è soprattutto il livello di personalizzazione. Il soggiorno inizia prima ancora dell’imbarco, con una raccolta puntuale di preferenze, abitudini, esigenze alimentari, aspettative di viaggio ed eventuali occasioni speciali. Da qui nasce una vacanza costruita su misura: dall’itinerario al ritmo delle giornate, dalla proposta gastronomica alle attività a bordo e a terra. È una concezione del lusso sempre meno legata all’ostentazione e sempre più associata al tempo, alla libertà e alla possibilità di vivere qualcosa di profondamente personale.

Così ogni catamarano della flotta è caratterizzato da una propria signature experience, pensata per renderlo riconoscibile: dal cinema all’aperto proiettato sulla vela al forno per la pizza, dalla macchina per fare la pasta fresca a quella per il gelato o la granita siciliana, fino a elementi come jacuzzi, trampolino, piscina galleggiante, ping pong o scivolo. Accanto a queste esperienze identitarie, gli ospiti possono arricchire ulteriormente il soggiorno con servizi prenotabili sia a bordo che a terra. Tra i primi troviamo esempi quali cooking class, dj set e musica live, massaggi, sessioni di yoga e servizi fotografici, mentre a terra le richieste spaziano dalle degustazioni in cantine e workshop con artigiani locali, alle escursioni, fino alla prenotazioni in ristoranti selezionati.

Un aspetto centrale è quello gastronomico. I menu vengono costruiti sulla base delle preferenze espresse dagli ospiti già al momento della prenotazione e valorizzano ingredienti, sapori e tradizioni dei territori attraversati. La proposta culinaria unisce quindi identità locale e personalizzazione, con una crescente attenzione anche a esigenze specifiche come menu gluten free, vegan e kosher. Gli chef SAILUXE, formati anche attraverso percorsi come la Gambero Rosso Academy, interpretano così la cucina come parte integrante del viaggio.

Più ancora della barca, però, è l’equipaggio a definire il livello dell’esperienza. In SAILUXE il principio guida è quello di essere “tre passi avanti al cliente”: intuire un bisogno prima ancora che venga espresso, creare l’atmosfera giusta, trasformare un gesto semplice in un ricordo memorabile. È da questa attenzione ai dettagli che nasce spesso l’effetto wow: un tramonto vissuto nel momento perfetto, una cena a sorpresa, una piccola festa organizzata per un compleanno scoperto leggendo la crew list.

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