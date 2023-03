Per la 107^ Targa Florio un percorso da mito

Definito il tracciato del terzo round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Tricolore Rally Auto Storiche e Coppa Italia Rally 8^ Zona. Start dal cuore di Palermo per l’evento organizzato da AC Palermo con il supporto diretto di ACI Sport, sfide sulle Madonie e arrivo a Termini Imerese, tutto in diretta TV e streaming

Palermo 16 marzo 2023. Definiti anche i particolari del percorso della 107^ Targa Florio che si svolgerà dal 4 al 6 maggio 2023. La gara automobilistica più antica del Mondo organizzata dall’AC Palermo in collaborazione con ACI Sport, per l’edizione 2023 comprende 5 competizioni per uno spettacolo automobilistico a tutto campo.

In particolare gli organizzatori, favoriti dalla collaborazione di Enti Locali ed Istituzioni, tra cui la Regione Sicilia, la Città Metropolitana di Palermo e l’ANAS, hanno definitivamente delineato terzo round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, che al suo interno avrà il Campionato Italiano Rally Promozione ed inaugurerà il Campionato Italiano Rally Junior. La Targa Florio Historic Rally sarà terza stagionale per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, entrambe le massime serie saranno anche valide per il Campionato Siciliano, promosso dalla Delegazione regionale ACI Sport. Sulle strade della provincia palermitana si apre anche la Coppa Italia 8^ Zona, serie regionale propedeutica ai massimi campionati ed alla finale Nazionale. Inoltre le due gare di regolarità, Campionato Italiano Regolarità a Media, nuova e sempre più diffusa specialità, oltre al tricolore Regolarità Sport. La Regolarità a Media ha un suo programma dedicato con prove tutte sulle Madonie ed orari differenti dal resto delle competizioni e fulcro alle Tribune di Floriopoli.

I motori si accenderanno nella mattinata di venerdì 5 maggio, quando i concorrenti testeranno le auto da gara sulla prova “Cangemi”, tratto di strada da 3 Km sulla S.P. 121, nelle campagne tra Termini Imerese e Caccamo. Come già annunciato la Targa Florio torna nel centro di Palermo, con partenza nel salotto di Via Ruggero Settimo per tutte le serie tricolori. Dopo lo start il primo crono sarà la “Nino Vaccarella” trasmesso in in diretta streaming, RAI Sport e ACI Sport TV. La prova inaugurale del rally nei pressi di Caltavuturo. Nella giornata di domenica le PS saranno: “Cefalù”, “Targa”, che sarà anche teatro della “Vincenzo Florio” nella versione accorciata, nuova invece la “Lascari – Gratteri” che lambisce i due comuni, per scendere alla volta della località Campella, alle porte di Cefalù.

Storia, spettacolo ed alta emozione sono la garanzia delle strade delle Madonie, dove si è scritta tanta storia dell’automobilismo e delle corse in auto. Un tracciato da tanti temuto e da tutti apprezzato per le caratteristiche uniche che lo rendono tanto impegnativo quanto affascinante, come l’affetto e la passione unica del pubblico siciliano.

Direzione Gara, Segreteria, centro classifiche e Sala Stampa per i rally, sarà presso l’Acacia Resort a Campofelice di Roccella, mentre il parco assistenza sarà ubicato nei pressi dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Nella cittadina che fu il primo quartier generale della corsa siciliana, sul Belvedere affacciato sul golfo, ci sarà il traguardo per tutti.

Saranno 506 i Km di percorso, con 9 prove speciali per complessivi 96,95 Km cronometrati e 23 controlli orari. Stesso percorso per i protagonisti dell’Historic Rally, mentre i pretendenti ai punti di Coppa Italia 8^ Zona avranno un tracciato dedicato da 276,60 Km, scanditi da 10 controlli orari e 5 prove speciali per 61,30 Km cronometrati. Tutto nella giornata di sabato 6 maggio dalle 9.15 alle 16.45.

