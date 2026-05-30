Si avvicina il Trofeo Castelli Peloritani 2026

Messina si prepara ad accogliere il 27 e 28 giugno una delle manifestazioni più affascinanti dedicate alla regolarità storica e moderna. La competizione organizzata da Top Competition sarà valida per il Trofeo Nazionale Regolarità coeff 1.5, Coppa Italia 4ª Zona e Campionato Siciliano Regolarità ACI Sport, riportando nel capoluogo peloritano il fascino delle sfide dove precisione, concentrazione e perfetta sintonia tra pilota e navigatore fanno la differenza.

Torregrotta (ME) 30 Maggio. 2026 Messina torna protagonista della regolarità con il Trofeo dei Castelli Peloritani, appuntamento che il 27 e 28 giugno richiamerà equipaggi provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane per una sfida che unisce tradizione automobilistica, tecnica di guida e valorizzazione del territorio

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La manifestazione, organizzata da Top Competition con il supporto delle istituzioni locali, rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento della stagione per gli specialisti della disciplina. Il percorso si svilupperà lungo alcuni degli scorci più suggestivi del comprensorio peloritano, offrendo agli equipaggi un tracciato tecnico e selettivo immerso in un contesto paesaggistico di grande fascino. Un patrimonio che si inserisce nello scenario unico dei Monti Peloritani, tra borghi ricchi di tradizioni, affacci panoramici sul Tirreno e sullo Stretto di Messina e paesaggi che rendono questa parte della Sicilia una delle più suggestive dell’intera isola.

La regolarità è una disciplina spesso poco conosciuta dal grande pubblico ma capace di esprimere contenuti tecnici di assoluto livello. Non vince infatti chi va più veloce, ma chi riesce ad essere più preciso. Gli equipaggi sono chiamati a transitare su rilevamenti cronometrici “i pressostati” nel tempo esatto imposto dagli organizzatori, con penalità assegnate anche per differenze di pochi centesimi di secondo. Una sfida nella quale la capacità di interpretare il cronometro, la concentrazione e l’affiatamento tra conduttore e navigatore diventano determinanti. In altre parole, nella regolarità non si corre per battere il cronometro, ma per uguagliarlo. È proprio questa continua ricerca della perfezione, misurata al centesimo di secondo, a rendere la disciplina una delle espressioni più raffinate dell’automobilismo storico e turistico.

L’edizione 2026 sarà valida come quarta prova del Trofeo Nazionale Regolarità Classica con coefficiente maggiorato 1,5 e per la Coppa Italia 4ª Zona, oltre ad assegnare punti per il Campionato Siciliano Regolarità ACI Sport. Il percorso della gara classica misurerà 134,980 chilometri con 41 prove cronometrate, mentre la Regolarità Turistica storica e moderna si svilupperà su 97,760 chilometri con 26 prove cronometrate.

Lo scorso anno la gara ha confermato il proprio prestigio con il successo di Nizzola-Messina su Autobianchi A112 per i colori del Classic Team ASD nel Trofeo Nazionale Regolarità. Alle loro spalle si classificarono Galioto-Veneziano su Lancia Fulvia del Messina Classic Team e Sala-Bloise su Opel Manta dell’Historic Castrovillari Team. Nella Regolarità Turistica si imposero invece Trimarchi-Vita su Fiat 131 Racing fra le storiche e Sparti-Lo Piano su Fiat Tipo tra le moderne.

Il programma della manifestazione entrerà nel vivo sabato 27 giugno con le verifiche ante gara in

Piazza Salvatore Pugliatti. Domenica 28 giugno, dopo le ultime verifiche mattutine, la partenza sarà data alle ore 10.00 dalla stessa piazza. L’arrivo dei concorrenti è previsto alle ore 15.45, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 17.00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina.

Per gli appassionati sarà un’occasione unica per ammirare da vicino vetture che hanno scritto pagine importanti della storia dell’automobile accanto a modelli più recenti, accomunati dalla stessa ricerca della precisione assoluta che rende la regolarità una disciplina tanto affascinante quanto impegnativa

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