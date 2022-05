Pallamano A2M: La Orlando Pallamano Haenna vince nuovamente contro il Benevento

ORLANDO HAENNA 34 – PALLAMANO BENEVENTO 29

Vittoria convincente per la Orlando Pallamano Haenna che oggi nella gara di ripetizione contro il Benevento vince per 34 – 29. Dopo un primo tempo molto equilibrato e dove per diverse volte gli ospiti sono arrivati a gestire 2 reti di vantaggio, nella ripresa gli ennesi hanno operato un break deciso che li ha portati sino a +5. I campani hanno tentato di recuperare arrivando anche a sole 2 reti di differenza. Ma i gialloverdi hanno resistito agli attacchi degli ospiti e nei minuti finali hanno preso nuovamente il largo. Con questa vittoria la Orlando Pallamano Haenna sale a quota 20 in classifica. Venerdì l’ultimo recupero che chiude la stagione sempre in casa contro l’Atellana mentre domenica la partecipazione alla Coppa Sicilia riservata alle formazioni isolane di serie A2.

