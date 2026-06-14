Bottega Culturale: al via il progetto Sulle tracce di Franco Enna
Ha inizio il progetto Sulle tracce di Franco Enna, finanziato dal Ministero della Cultura, a cura di Bottega Culturale Sicilia, con il patrocinio del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS.
Alla riscoperta dello scrittore ennese, nel suo legame con Andrea Camilleri e al confine con Agatha Christie.
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Direzione artistica: Antonio Messina.
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