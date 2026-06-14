IL SINDACO DI REGALBUTO ANGELO LONGO: IL CUORE TORNA A BATTERE AL LAGO POZZILLO

GRAZIE. PERCHÉ IL CUORE TORNA A BATTERE AL LAGO POZZILLO

Non era scontato. Quando abbiamo guardato quelle acque tranquille e abbiamo detto “𝒊𝒍 𝒄𝒂𝒏𝒐𝒕𝒕𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒗𝒆 𝒕𝒐𝒓𝒏𝒂𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒊”, molti pensavano che fossero solo parole. Che fosse un sogno lontano.

Invece l’uno e il due maggio ed oggi, mentre 300 atleti si lanciavano sulle onde del nostro lago, abbiamo capito che non era un sogno. Era una promessa mantenuta.

𝐏𝐢𝐮̀ 𝐝𝐢 𝟏𝟓 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨. 𝐏𝐨𝐢, 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐩𝐨, 𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐯𝐢𝐭𝐚.

Voglio dire grazie. Un grazie che viene dal profondo, che nasce dalla gioia di aver visto accadere qualcosa che sembrava impossibile.

𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐚 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐏𝐨𝐳𝐳𝐢𝐥𝐥𝐨 con la forza, l’eleganza e la determinazione che solo chi ama veramente uno sport riesce a mettere.

Grazie al Presidente del Canottaggio Sicilia 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 e al segretario del Comitato ing. 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐃’𝐀𝐫𝐫𝐢𝐠𝐨: per aver avuto fiducia in noi, per aver portato il vostro campionato nel nostro territorio, per aver visto quello che noi vedevamo — la bellezza, il potenziale, il futuro.

Grazie e a tutti coloro che, spesso senza fanfare, hanno lavorato giorno dopo giorno affinché ogni dettaglio fosse perfetto, affinché gli atleti potessero sentirsi come a casa.

𝐕𝐨𝐢 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨.

Quest’Amministrazione ha scelto di credere che lo sport non sia un lusso — è una necessità. È quello che insegna ai nostri ragazzi chi sono, di cosa sono capaci, come si rialzano dopo una caduta.

La Federazione Italiana Vela bussa alla nostra porta. Due importanti strutture sportive stanno per aprirsi. Il Lago Pozzillo non sarà più uno specchio d’acqua silenzioso — sarà un cuore che batte, una palestra di sogni, un luogo dove la Sicilia sa che troverà eccellenza e passione.

Pagina Facebook Angelo Longo Sindaco

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