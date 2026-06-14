Piazza Armerina guarda alla Cina: un ponte culturale che unisce Confucio e Prospero Intorcetta

Grande prestigio internazionale per la nostra città con la partecipazione dell’Assessore Ettore Messina e del dott. Vincenzo Sanfo alla cerimonia inaugurale del concorso di design ispirato alla filosofia confuciana, svoltosi a Jining, città della Fondazione Confucio.

L’Assessore Messina, ospite d’onore dell’evento in collegamento internazionale trasmesso dalla televisione nazionale cinese e seguito da milioni di telespettatori, ha illustrato il forte legame culturale tra la Cina e la Sicilia attraverso la figura dello storico gesuita Prospero Intorcetta, originario di Piazza Armerina e primo traduttore in latino del pensiero di Confucio.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Piazza Armerina, Renaissance SRL⁠￼ e il dott. Sanfo, si stanno creando le basi per un progetto ambizioso e unico: la realizzazione a Piazza Armerina del primo museo europeo dedicato all’arte contemporanea cinese.

Un ponte culturale che unisce Confucio e Intorcetta, la Cina e la Sicilia, con l’obiettivo di aprire nuove prospettive culturali e turistiche e di portare in Sicilia una parte del grande flusso di visitatori cinesi che oggi si concentra principalmente su Roma.

Piazza Armerina continua a costruire relazioni internazionali, promuovendo cultura, dialogo tra i popoli e nuove opportunità per il territorio

Ufficio Eventi Comune di Piazza Armerina

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