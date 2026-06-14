THE WONDER

Proiezione speciale alla presenza dei registi Alessandro Seidita e Joshua Wahlen

📍 Garage Arts Platform

📅 Lunedì 15 giugno, ore 21.00

Ingresso libero con tessera garage 25-26

🎥 IL FILM

“The Wonder – Il giorno in cui ho perduto me stessa”

Un documentario di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita

Con: Barbara Alberti, Chandra Candiani, Roberta Dapunt, Claudia Fabris, Grazia Marchianò, Antonietta Potente, Susanna Tamaro

“Può la meraviglia essere la chiave per sperimentare una connessione più profonda con la vita?”

Un viaggio visivo e sonoro che intreccia le voci di sette autrici italiane attorno ai temi dello stupore e della sacralità della vita. Un documentario che invita a rallentare lo sguardo e a riscoprire un modo più consapevole e profondo di abitare il mondo.

🎤 L’INCONTRO

Al termine della proiezione, ci sarà l’opportunità di dialogare con i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, approfondire i temi del film e scoprire il viaggio artistico e umano che ha portato alla realizzazione del documentario.

THE WONDER – SICILIA TOUR 2026

L’evento rientra all’interno della programmazione di “The Wonder – Sicilia Tour 2026”, un ciclo regionale di proiezioni speciali e dibattiti alla presenza degli autori, organizzato da Arte Senza Fine con il contributo di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo

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