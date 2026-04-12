L’ onorevole Stefania Marino, deputato nazionale del Pd, esprime piena solidarietà a Angelo Bruno, candidato sindaco di Valguarnera vittima di attacchi omofobi.

«Esprimo la massima solidarietà e il mio sostegno ad Angelo Bruno, nostro candidato sindaco a Valguarnera, che in questi giorni è stato oggetto di attacchi meschini e di natura omofoba, episodi che non possono e non devono trovare spazio in una società civile. Nessuna competizione elettorale può danneggiare la dignità e libertà di ogni persona e deturpare una comunità che ha il diritto di migliorarsi e crescere», dichiara la deputata del Partito Democratico.

«Valguarnera è certamente migliore di chi si rende protagonista di simili bassezze morali. Si tratta di gesti ignobili, di chi è ormai al tramonto della propria esperienza politica», prosegue Marino e conclude: «Noi non abbasseremo l’attenzione e continueremo a essere al fianco di Angelo Bruno in questa campagna elettorale».

Advertisement

Advertisement

Visite: 44