Mezza Maratona della Memoria: vincono Gianfranco Pizzurro ed Emily Inzirillo che centra il bis

Giornata di sport dedicata ai valori civili e al ricordo. Grande partecipazione di atleti e finale con la deposizione di una corona di alloro ai piedi dell’edificio di via D’Amelio, luogo simbolo della strage del 19 luglio 1992

Sport, condivisione, memoria. Un mix dai toni forti quello andato in scena oggi in occasione della terza edizione della Mezza maratona della Memoria. Dal Giardino della Memoria di Capaci (che si trova in territorio di Isola delle Femmine) fino a via d’Amelio, 21,097 km per unire idealmente i due luoghi delle stragi che nel 1992 cambiarono le coscienze di tanti siciliani e il corso della storia della nostra terra.

Sono stati 850 gli atleti, arrivati da tutta Italia e anche da oltre confine, impegnati nelle due distanze previste dal programma. Accanto alla mezza maratona si è svolta la prima edizione della Corsa della Memoria – Memorial Vito Schifani, gara di 10 chilometri con partenza e arrivo in via Mariano D’Amelio. A impreziosire ulteriormente l’evento, il 3° Cammino della Memoria, passeggiata ludico-motoria che ha visto protagonisti circa 150 camminatori che, partiti dalla Palazzina Cinese, ha coinvolto giovani, famiglie e persone con disabilità in un percorso all’insegna della partecipazione e dell’inclusione. Lungo il tracciato, i partecipanti hanno potuto leggere alcune delle frasi più significative pronunciate dai giudici Falcone e Borsellino, riportate per l’occasione su appositi totem.

La gara: la rituale posa di una corona al Giardino della Memoria, è l’immediato prologo allo start. L’ultima giornata di maggio regala un clima più estivo che primaverile. 21,097 chilometri in linea, tecnici e sicuramente impegnativi anche per il caldo. La vittoria è tutta per Gianfranco Pizzurro (Sport Amatori Partinico) che chiude la sua fatica in 1h19’06. Alle sue spalle un tonico Gianfranco Messina (Pol. Atletica Bagheria) in 1h19’22. Terzo gradino del podio per Antonio Russo (ViolettaClub) in 1h19’41 .

Al femminile vince Emily Inzirillo che concede il bis dopo il successo ottenuto lo scorso anno. Per l’atleta tesserata per l’Equilibra Running Team il tempo finale di 1h36’37. Più staccata, la pugliese Laura Potenza (ASD MFR Brindisi) in 1h37’51, terza Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) in 1h38’15.

Nella 10 km la vittoria è appannaggio di Francesco Leuci (Sicilia Running Team) in 36’39. Al femminile successo della calabrese Isabella Cardile (ViolettaClub) in 43’01.

Partecipata e intensa la cerimonia conclusiva che ha preceduto le premiazioni. Un momento di profonda commemorazione durante il quale sono stati scanditi i nomi dei giudici Giovanni Falcone, della moglia Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, insieme a quelli degli agenti delle rispettive scorte che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio. A seguire, alla presenza delle autorità civili e militari, è stata deposta una corona di alloro ai piedi dell’edificio di via D’Amelio, luogo simbolo della strage del 19 luglio 1992, in un gesto di memoria e riconoscenza verso tutte le vittime della mafia.

Di corsa anche per l’inclusione

Manifestazione, quella della Mezza Maratona della Memoria, che anche quest’anno ha regalato un forte spirito di inclusione. Tra i protagonisti della gara di oggi Vito Massimo Catania e Giusi La Loggia, affetta da atassia: l’atleta originario di Regalbuto, ha spinto la carrozzina di Giusi lungo il percorso della 21,097 km. Compagno di viaggio, come già era accaduto lo scorso anno, il monrealese Salvo Campanella a bordo della sua handbike. Tra i camminatori anche Tiziana Paolone non vedente che ha partecipato accompagnata da Bianca dell’ASD Florio Salamone.

Corro col guanto per una manifestazione sostenibile

Al traguardo anche alcuni atleti di Corro col Guanto che fa parte di un progetto globale del plogging. Anche a Palermo hanno corso, indossando un guanto e raccogliendo strada facendo i rifiuti abbandonati per strada a volte anche dagli stessi Runner.

Una due giorni intensa con il Villaggio della Memoria esempio di sport, inclusione e comunità

Il percorso verso il 31 maggio è iniziato già sabato 30 con il Villaggio della Memoria allestito in via Mariano D’Amelio, cuore delle attività collaterali e punto d’incontro tra sport, salute e impegno sociale. Per tutta la giornata, Vivi Sano APS ASD ha promosso iniziative rivolte a tutte le fasce d’età.

Il Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino, a pochi passi dal luogo della strage, ha ospitato attività ludico-motorie per bambini e ragazzi, percorsi multisport inclusivi, visite mediche gratuite e diverse discipline sportive aperte a tutti, condivise anche con i giovani della Fisdir Sicilia. Spazio inoltre al tag rugby, al tiro con l’arco, al calcio a 7 e alla pallacanestro.

Nel pomeriggio il programma è proseguito con esibizioni e gare ciclistiche giovanili, culminate con il campionato regionale su strada. A chiudere la giornata, il quadrangolare di calcio tra magistrati, polizia, avvocati e medici vinto da quest’ultimi. Nell’area pedonalizzata, in questi due giorni hanno trovato spazio anche gli stand delle attività produttive, della Camera di Commercio e la mostra statica delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate.

La III Mezza Maratona della Memoria, è stata organizzata dall’ASD Polizia di Stato Palermo, con la conduzione generale di VM Agency Group ed è stata valida come prova ufficiale BioRace 2026.

Ivan Di Blasi presidente dell’ASD Polizia di Stato: “Siamo orgogliosi dello straordinario risultato raggiunto da questa edizione della Mezza maratona della Memoria, che ancora una volta ha saputo unire sport, partecipazione e valori civili. Vedere così tante persone vivere con entusiasmo due giornate intense dedicate al ricordo delle vittime della mafia, è stato il segnale più bello e importante. Un grazie va a tutti i volontari, alle istituzioni, alle forze dell’ordine, alle associazioni, agli uomini e donne dell’ASD Polizia di Stato e agli atleti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. La memoria ha bisogno di essere vissuta e condivisa, soprattutto con i più giovani e questo rimane il nostro obiettivo principale. Da domani inizieremo già a lavorare con entusiasmo all’edizione 2027”.

CLASSIFICHE UOMINI MEZZA MARATONA

Gianfranco Pizzurro (Sportamatori Partinico) 1:19:06

Gianfranco Messina (Pol. Atletica Bagheria) 1:19:22

Antonio Russo (Violettaclub) 1:19:41

CLASSIFICHE DONNE MEZZA MARATONA

Emily Inzirillo (Equilibra Running Team) 1:36:37

Laura Potenza ( ASD MFR Brindisi) 1:37:51

Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) 1:38:15

CLASSIFICA UOMINI 10KM

Francesco Leuci (Sicilia Running Team) 36’39

Roberto Di Bella (Equilibra Running Team) 39’10

Isacco Provenzano (ASDP Scuola di Atl. Misilmeri) 39’16

CLASSIFICA DONNE 10 KM

Isabella Cardile (ViolettaClub) 43’01

Valentina Marsala Polizia di Stato Palermo) 44’01

Maria Antonietta Deroma (Pod Amatori Olbia) 47’01

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