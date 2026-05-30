“Mezza maratona della Memoria”: domani lo start alle ore 8

Il via alla 21,097 chilometri verrà dato dal Giardino della Memoria di Isola delle Femmine. Numeri da record per l’edizione numero di quest’anno. Aperto il Villaggio delle Memoria.

Palermo. Tutto pronto per la terza edizione della Mezza maratona della Memoria in programma domani. Lo start verrà dato alle ore 8.00 dal Giardino della Memoria di Isola delle Femmine con arrivo in via Mariano D’Amelio; un percorso nato per unire idealmente i due luoghi delle stragi del 1992. La manifestazione, organizzata dall’ASD Polizia di Stato Palermo con il supporto generale di VM Agency Group, sarà valida come prova ufficiale BioRace 2026 e assegnerà anche i titoli regionali individuali master ACSI di mezza maratona.

Accanto alla competizione principale, ci sarà la prima edizione della Corsa della Memoria – Memorial Vito Schifani, sulla distanza di 10 km. Per questa gara lo start è previsto alle ore 8.30 da via Mariano D’Amelio, un giro unico che toccherà anche il parco della Favorita prima di fare ritorno nuovamente in via D’Amelio.

I numeri (da record) raccontano di 850 iscritti per entrambe le distanze, 688 gli uomini, 162 le donne. Tredici le nazioni presenti, compresa l’Italia, quindici i bus navetta che già alle sette del mattino si muoveranno dal Villaggio della Memoria, per trasportare gli atleti sul luogo della partenza. L’atleta più anziano in gara sarà Pietro Mafara 84 anni, la meno giovane Ninetta Ienna 70 primavere. Da notare che tutti e quattro i vincitori assoluti (uomo e donna) delle due edizioni fin qui disputate, domani saranno ai nastri di partenza.

Ad impreziosire ulteriormente l’evento, il 3° Cammino della Memoria, passeggiata ludico-motoria aperta a tutti, che, partirà alle ore 10 dalla Palazzina Cinese, coinvolgendo giovani, famiglie e persone con disabilità in un percorso all’insegna della partecipazione, dell’inclusione e della memoria.

Intanto già stamattina ha aperto il Villaggio della Memoria che si sviluppa tra via dell’Autonomia Sicilia e via D’Amelio e che fino a domani sarà il cuore pulsante delle attività collaterali e punto d’incontro tra sport, salute e impegno sociale. A promuovere le iniziative, rivolte a tutte le fasce d’età, Vivi Sano APS ASD.

A ospitare alcune delle attività sarà il Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino, che si trova a pochi passi dal luogo della strage. In programma attività ludico-motorie per bambini e ragazzi, percorsi multisport inclusivi, visite mediche gratuite e diverse discipline sportive aperte a tutti, condivise anche con i giovani della Fisdir Sicilia. In programma anche esibizioni, gare ciclistiche giovanili e il campionato regionale su strada su due ruote. A chiudere la giornata, il quadrangolare di calcio tra magistrati, polizia, medici e avvocati.

Nell’area pedonalizzata, per l’intera giornata, fino alle ore 19.30, gli atleti potranno ritirare i propri pettorali. Saranno inoltre presenti stand dedicati alle realtà produttive del territorio, tra cui la Camera di Commercio, oltre a una mostra statica delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate.

A raccontare la due giorni di sport, inclusione e memoria gli speaker Mimmo Piombo, Massimo Vento e la giornalista Licia Raimondi.

L’albo d’oro della manifestazione

2023: Salvatore Giordano (Club Atletica Partinico) / Maria La Barbera (Trinacria Palermo); 2025: Daniele Lanza (Sport Club Brescia) /Emily Inzirillo (Equilibra Running Team). Nel 2024 la manifestazione non si è disputata.

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