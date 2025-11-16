MediCampus Proserpina apre le sue porte.

Il nuovo polo universitario e residenziale di Pergusa inaugura l’11 dicembre per potenziare l’offerta accademica e l’accoglienza studentesca.Il Fondo Proserpina annuncia con soddisfazione l’imminente inaugurazione del Medicampus Proserpina, il nuovo e moderno complesso universitario e residenziale realizzato a Pergusa, destinato a diventare un punto di riferimento strategico per la didattica e la ricerca nel Sud Italia.

L’evento ufficiale si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 10:00, sancendo l’avvio delle attività in via Fratelli d’Antoni n. 3. La struttura, che unisce spazi didattici all’avanguardia e accoglienza studentesca di alto livello, è la risposta concreta alla necessità di potenziare la filiera educativa e di attrarre talenti nel territorio ennese, in particolare nell’ambito della Facoltà di Medicina dell’Università Dunarea de Jos di Galati (RO).

“Il Medicampus Proserpina non è solo un edificio, è la realizzazione di una visione strategica per l’intero ecosistema formativo. Abbiamo creato un polo integrato dove innovazione, servizi e vita accademica si fondono, proiettando Enna e la Sicilia verso un ruolo di primo piano nel panorama della formazione sanitaria nazionale e internazionale.”

— Vladimiro Crisafulli, Amministratore Unico del Fondo Proserpina

L’inaugurazione si aprirà con la cerimonia ufficiale e il taglio del nastro, cui seguirà una conferenza istituzionale con la partecipazione, tra gli atri, delle figure chiave del progetto e del mondo accademico. Tra i relatori attesi:

Dott. Maximiliano Crisafulli, Direttore generale Fondo Proserpina

Prof. Ing. Abil Marianne Barbu, Rettore dell’Università degli Studi Dunarea de Jos

Prof. Cataldo Salerno, Presidente dell’Università degli Studi di Enna Kore

Vladimiro Crisafulli, Amministratore unico del Fondo Proserpina

La giornata si concluderà con un momento di grande significato accademico: la cerimonia di conferimento degli attestati di laurea agli studenti dell’estensione didattica di Enna della facoltà di Medicina dell’Università Dunarea de Jos, classe 2024–2025.

Il Fondo Proserpina esprime il proprio impegno a lungo termine per il successo di questa opera, che costituisce un volano per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta territoriale.

Visite: 99