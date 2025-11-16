La grave criticità che si sta registrando negli impianti di selezione e stoccaggio della plastica in Sicilia sta interessando anche la nostra provincia e il nostro Comune. Tale situazione è legata alla sospensione delle attività dell’impianto Morgan’s di Dittaino, dove il nostro Comune conferisce la plastica, con conseguenze che stanno compromettendo l’intera filiera della raccolta differenziata. Anche Valguarnera è quindi direttamente coinvolta in questa emergenza, che rischia di compromettere la regolare gestione dei conferimenti.

Gli impianti che quotidianamente ricevono la plastica proveniente dai Comuni siciliani sono ormai vicini alla saturazione e, in diversi casi, impossibilitati ad accogliere ulteriore materiale. Questa condizione potrebbe determinare, già nei prossimi giorni, l’interruzione del servizio di raccolta della plastica, con inevitabili disagi per la cittadinanza.

Raccolgo e condivido l’allarme lanciato dal collega Sindaco Marco Corsaro, consigliere nazionale ANCI, che ha evidenziato come l’emergenza in atto rischi di produrre gravi effetti a cascata sia sulle amministrazioni comunali sia sulle famiglie, con potenziali disservizi e possibili aumenti dei costi di gestione non sostenibili.

Alla luce di ciò, invito i cittadini di Valguarnera a limitare, per quanto possibile, l’esposizione della plastica, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali sull’evolversi della situazione. L’Amministrazione sta monitorando costantemente il quadro ed è in contatto con gli enti competenti per individuare soluzioni immediate.

Sostengo con convinzione la richiesta di un incontro urgente con la Regione Siciliana, l’Assessorato ai Rifiuti, le Srr, il Ministero dell’Ambiente e Corepla, al fine di attivare una cabina di regia operativa che consenta di adottare interventi rapidi e coordinati. Non possiamo permettere che ritardi burocratici o rimpalli di responsabilità aggravino ulteriormente un’emergenza che coinvolge l’intero territorio regionale.

Rassicuro la cittadinanza che il Comune di Valguarnera farà la propria parte con senso di responsabilità e determinazione, garantendo un’informazione trasparente e tempestiva sull’evolversi della situazione.

