Mafia di ieri, mafia di oggi

il 9 luglio conversazione con Antonello Cracolici e Giuseppe Governale

moderata da Antonello Piraneo

Il 9 luglio 2026, alle ore 17.00 (precise), presso il Salone di Rappresentanza della

Prefettura, si terrà l’incontro “Mafia di ieri, mafia di oggi” – conversazione con l’On.

Antonello Cracolici, Presidente Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della

mafia e della corruzione in Sicilia dell’Assemblea Regionale Siciliana, e con Giuseppe

Governale, Generale C. A. dell’Arma dei Carabinieri (r).

Argomento del dibattito, affidato alla moderazione di Antonello Piraneo, Direttore del

quotidiano “La Sicilia”, sarà il fenomeno mafioso in Sicilia nella sua evoluzione storico-

organizzativa.

L’evento, aperto alla cittadinanza, prosegue il ciclo di iniziative promosso da questa

Prefettura in occasione del centenario dell’istituzione della Provincia di Enna.

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