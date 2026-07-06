Mafia di ieri, mafia di oggi il 9 luglio conversazione con Antonello Cracolici e Giuseppe Governale moderata da Antonello Piraneo
Mafia di ieri, mafia di oggi
il 9 luglio conversazione con Antonello Cracolici e Giuseppe Governale
moderata da Antonello Piraneo
Il 9 luglio 2026, alle ore 17.00 (precise), presso il Salone di Rappresentanza della
Prefettura, si terrà l’incontro “Mafia di ieri, mafia di oggi” – conversazione con l’On.
Antonello Cracolici, Presidente Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della
mafia e della corruzione in Sicilia dell’Assemblea Regionale Siciliana, e con Giuseppe
Governale, Generale C. A. dell’Arma dei Carabinieri (r).
Argomento del dibattito, affidato alla moderazione di Antonello Piraneo, Direttore del
quotidiano “La Sicilia”, sarà il fenomeno mafioso in Sicilia nella sua evoluzione storico-
organizzativa.
L’evento, aperto alla cittadinanza, prosegue il ciclo di iniziative promosso da questa
Prefettura in occasione del centenario dell’istituzione della Provincia di Enna.