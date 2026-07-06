La 64^ Svolte di Popoli porta la salita in Abruzzo

La gara che identifica un intero territorio e la città delle Terme e dei motori dal 7 al 9 agosto sarà round di Campionato italiano Velocità Montagna con validità di zona nord e sud. Iscrizioni dal 6 luglio. Nel 2025 vinse Di Fulvio

Popoli (PE), 06 luglio 2026. Popoli Terme è la città dei motori e si identifica appieno nella sua iconica e storica gara automobilistica che celebra le 64 edizioni dal 7 al 9 agosto. Si inizia l’avvicinamento con l’apertura delle iscrizioni che dal 6 luglio saranno aperte fino a lunedì 3 agosto.

La 64^ Svolte di Popoli sarà appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna a doppia validità per la zona nord e sud della serie tricolore cadetta di ACI Sport.

Teatro della competizione tra i migliori del CIVM saranno sempre i 7.530 metri della SR 17 dell’Appennino Abruzzese con partenza da C. da Canapine Popoli Terme (PE) Km 82+730 ed arrivo a bivio per San Benedetto in Perillis (AQ) Km 75+200. Tratto di strada celebre nel mondo del cinema per la storica fo scattata all’indimenticabile Alberto Sordi al Km 78.

L’atmosfera d’attesa e trepidazione è già palpabile nella città bagnata da tre fiumi e dove la passione per l’automobilismo è sempre presente ed in continuo rinnovamento. Lo staff dell’associazione “Svolte di Popoli” capitanata dall’infaticabile Carlo Trafficante, che con tutto l’appassionato e professionale staff, ottimizza ogni particolare per preparare al meglio ogni edizione della competizione che contribuisce in modo sempre nuovo e dinamico alla promozione dell’immagine della regione e della provincia di Pescara, unitamente all’AC pescarese presieduto da Giampiero Sartorelli.

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Il legame di Popoli Terme con la sua gara è altresì confermato dalla costante presenza ed efficace condivisione d’intenti con l’Amministrazione cittadina, ben 14 sono i sindaci che uno dopo l’altro continuano con entusiasmo a porre in primo piano l’efficacia della gara automobilistica, come sottolinea Moriondo Santoro, attuale Primo Cittadino di Popoli Terme.

Una coinvolgente edizione carica di agonismo e competizione quella 2025 che vide trionfare il teatino Stefano Di Fulvio su Nova Proto NP 01, il pilota abruzzese che nel 2026 è sempre più protagonista del tricolore Supersalita. Alle spalle del vincitore il lucano Achille Lombardi, che ha allungato la serie di piazze d’onore in Abruzzo e poi l’umbro Daniele Filippetti, entrambi sulle Osella PA 30. Primo pilota di casa il bravo Vincenzo Ottaviani su Wolf.

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