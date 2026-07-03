Prefettura: Mafia di ieri, mafia di oggi il 9 luglio conversazione con Antonello Cracolici e Giuseppe Governale moderata da Antonello Piraneo

Mafia di ieri, mafia di oggi

il 9 luglio conversazione con Antonello Cracolici e Giuseppe Governale moderata da Antonello Piraneo

Proseguono le iniziative, aperte alla cittadinanza, promosse dalla Prefettura in occasione del centenario dell’istituzione della Provincia di Enna.

Terzo appuntamento del ciclo sarà l’incontro “Mafia di ieri, mafia di oggi”, che si terrà il 9 luglio 2026, alle ore 17.00, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura. All’evento parteciperanno l’On. Antonello Cracolici, Presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell’ARS, e Giuseppe Governale, Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri (r).

Argomento del dibattito, affidato alla moderazione di Antonello Piraneo, Direttore del quotidiano “La Sicilia”, sarà il fenomeno mafioso in Sicilia nella sua evoluzione storico-organizzativa.

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