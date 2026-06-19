Prefettura: Le misure per la politica economica in Sicilia il 29 giugno conversazione con Alessandro Dagnino e Piero Capizzi moderata da Emanuele Lauria
Le misure per la politica economica in Sicilia
il 29 giugno conversazione con Alessandro Dagnino e Piero Capizzi moderata
da Emanuele Lauria
Il 29 giugno 2026, alle ore 17.00 (precise), presso il Salone di Rappresentanza della
Prefettura, si terrà l’incontro “Le misure per la politica economica in Sicilia” – conversazione
con Alessandro Dagnino, Assessore Regionale all’Economia, e Piero Capizzi, Presidente del
Libero Consorzio Comunale di Enna. L’incontro sarà moderato da Emanuele Lauria,
Direttore de “la Repubblica – Palermo”.
L’evento, aperto alla cittadinanza, prosegue il ciclo di iniziative promosso da questa
Prefettura in occasione del centenario dell’istituzione della Provincia di Enna.
Ove di interesse, si allega la locandina dell’evento.