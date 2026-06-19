Le misure per la politica economica in Sicilia

il 29 giugno conversazione con Alessandro Dagnino e Piero Capizzi moderata

da Emanuele Lauria

Il 29 giugno 2026, alle ore 17.00 (precise), presso il Salone di Rappresentanza della

Prefettura, si terrà l’incontro “Le misure per la politica economica in Sicilia” – conversazione

con Alessandro Dagnino, Assessore Regionale all’Economia, e Piero Capizzi, Presidente del

Libero Consorzio Comunale di Enna. L’incontro sarà moderato da Emanuele Lauria,

Direttore de “la Repubblica – Palermo”.

L’evento, aperto alla cittadinanza, prosegue il ciclo di iniziative promosso da questa

Prefettura in occasione del centenario dell’istituzione della Provincia di Enna.

Ove di interesse, si allega la locandina dell’evento.

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