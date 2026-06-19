Previsione Meteo Enna: Tempo caldo fortunatamente senza eccessi
Poche novità per quanto riguarda il tempo. Abbiamo clima stabile e moderatamente caldo,
con 2-3 gradi sopra la media: la stazione ufficiale di Enna alta comincia a segnare valori
massimi sui 30 gradi, ma siamo nella seconda metà di giugno ed è abbastanza normale.
Ripeto, abbiamo e avremo un leggero sopra media per molti giorni ma il sud e la Sicilia sono
ai margini dell’onda calda che invece è davvero fortemente anomala per il centro nord Italia
e gli stati europei occidentali.
Per la parte centrale della prossima settimana si profila la possibilità di temporali e instabilità
pomeridiana.
Ne riparleremo.
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerci
Visite: 60