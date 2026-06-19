Poche novità per quanto riguarda il tempo. Abbiamo clima stabile e moderatamente caldo,

con 2-3 gradi sopra la media: la stazione ufficiale di Enna alta comincia a segnare valori

massimi sui 30 gradi, ma siamo nella seconda metà di giugno ed è abbastanza normale.

Ripeto, abbiamo e avremo un leggero sopra media per molti giorni ma il sud e la Sicilia sono

ai margini dell’onda calda che invece è davvero fortemente anomala per il centro nord Italia

e gli stati europei occidentali.

Per la parte centrale della prossima settimana si profila la possibilità di temporali e instabilità

pomeridiana.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

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