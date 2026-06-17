Il Dipartimento Regionale dell’Energia con D.D.G 1165 del 15/06/2026 ha approvato la graduatoria dei progetti che hanno aderito all’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico delle reti di Illuminazione pubblica mediante la stipula di contratti in Partenariato Pubblico Privato, nell’ambito del P.R. FESR Sicilia 2021/2027.

Il comune ha partecipato a tale avviso con un proprio progetto che ha poi seguito passo passo durante l’iter istruttorio di valutazione che ci annovera tra i 17 comuni complessivi con progetti ammessi.

Ne siamo felici … e non solo per la ragguardevole somma in palio (a fondo perduto) pari a 1.010.996,36 euro (il 49% dell’importo complessivo del progetto presentato).

Esprimiamo anche una particolare soddisfazione, per lo più dovuta al fatto di non essere in presenza del “classico bando”, al quale si partecipa più o meno “bene” con più o meno “fortuna”.

Abbiamo potuto partecipare con tutti i crismi anche per un po’ di lungimiranza, a cominciare dalla ferrea volontà del sindaco di volere dall’inizio del proprio mandato una specifica delega per l’illuminazione pubblica, al fine di dare il giusto input per un’avveduta programmazione ed una azione conducente riguardo l’illuminazione pubblica comunale. Ad oggi, siamo riusciti ad effettuare una manutenzione ordinaria un po’ più adeguata, degli interventi di manutenzione straordinaria un po’ più significativi e due progetti di efficientamento energetico/relamping già realizzati nelle zone Casino – Capra e Don Bosco.

Adesso, otteniamo 1 mln di euro da utilizzare bene e con rigore per un miglioramento generale delle condizioni di vivibilità della nostra cittadina.

P.s.

La foto è del momento dell’inoltro della candidatura con annesso progetto e documentazione a corredo … vogliate scusare l’entusiasmo ma a volte è difficile trattenere un certo trasporto.

Pagina Facebook Piero Livolsi

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