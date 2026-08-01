Il Comune di Sperlinga porta ad orario Full Time tutto il suo personale ex precario

Un altro importante traguardo per il Comune di Sperlinga

Il Comune di Sperlinga tra i primi in Sicilia: tempo pieno a 36 ore per il personale comunale

Ogni amministrazione lascia il proprio segno attraverso le scelte che compie. Tra quelle di cui vado maggiormente orgoglioso vi è certamente il percorso che oggi si conclude con la trasformazione a tempo pieno dei contratti del personale comunale.

Dal 10 giugno 1991, attraverso gli anni del precariato, la prima stabilizzazione nel 2005 con un contratto di collaborazione a 18 ore, il passaggio al tempo indeterminato part-time nel 2019, l’incremento a 30 ore nel 2023 e, oggi, la trasformazione a tempo pieno (36 ore), si conclude un cammino lungo trentacinque anni.

Non era un risultato scontato. Al contrario, è stato possibile grazie a una precisa volontà politica e amministrativa che ha scelto di investire nelle persone, riconoscendone il valore, la professionalità e il diritto a una piena valorizzazione del proprio lavoro.

Con questo provvedimento il Comune di Sperlinga si colloca tra i primi Comuni della Sicilia ad aver completato un percorso così significativo di crescita e valorizzazione del personale. Una scelta che rappresenta un esempio concreto di buon governo e di attenzione verso chi, ogni giorno, garantisce con competenza e dedizione il funzionamento dell’Ente.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli Amministratori comunali, alla Giunta e al Consiglio Comunale, che hanno sostenuto con convinzione questa iniziativa, condividendone lo spirito e gli obiettivi.

Un sentito ringraziamento va inoltre ai Dirigenti dell’Ente e, in modo particolare, alla Segretaria Comunale, dott.ssa Annalisa Castrogiovanni, la cui competenza giuridico-amministrativa, la disponibilità e il costante supporto tecnico sono stati determinanti nel trasformare una volontà politica in un risultato concreto.

Sul piano personale, questo traguardo assume per me un significato ancora più profondo. Mi regala la soddisfazione di avviarmi a concludere questa esperienza amministrativa avendo contribuito, già nelle precedenti amministrazioni da me guidate, ad avviare un percorso che oggi trova il suo naturale compimento. Chiudere questo cerchio, restituendo piena valorizzazione professionale a chi ha dedicato anni di servizio al Comune, rappresenta uno dei risultati di cui vado più orgoglioso. Perché un’amministrazione lascia il segno non solo attraverso le opere che realizza, ma anche attraverso le opportunità che sa creare per le persone e per il loro futuro.

Un risultato che resterà nel tempo e che testimonia come, quando politica, amministrazione e struttura tecnica operano in piena sintonia, il buon governo produce benefici concreti e duraturi per l’intera comunità.

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