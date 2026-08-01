On Fabio Venezia a Gagliano incontro sul futuro delle aree interne

Ieri pomeriggio a Gagliano interessante e partecipato incontro sul futuro delle aree interne siciliane organizzato dal Circolo locale del PD. Abbiamo discusso di servizi, viabilità, infrastrutture immateriali, fiscalità di vantaggio, agricoltura, commercio di prossimità. Il duro e impegnativo lavoro di questi anni ha gettato le basi per mettere in campo un Piano di investimenti di ben 50 milioni di euro e nei prossimi mesi verranno finalmente appaltati gli interventi previsti. Ma resta un grande lavoro da fare, soprattutto per sensibilizzare la politica sull’importanza di contrastare con azioni incisive e di lungo periodo le diseguaglianze territoriali.

Nell’occasione è stata annunciata la costituzione del gruppo consiliare del PD, che sarà formato dai consiglieri Leana Bisignano, Angelo Baldi, Donata La Ferrera ed Enzo Di Paola. Ai neo consiglieri comunali del PD manifestiamo il massimo sostegno e auguriamo un buon lavoro nell’interesse della comunità gaglianese.

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Pagina Facebook Fabio Venezia

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