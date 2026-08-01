On Fabio Venezia: si va verso la legge per il riconoscimento dei cimiteri monumentali

Nei giorni scorsi le Commissioni Cultura e Bilancio dell’ARS hanno espresso il parere e il voto finale al disegno di legge sul riconoscimento e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e militari siciliani che avevamo redatto e depositato tre anni fa.

Adesso l’ultimo passaggio in Aula e anche la Sicilia potrà avere una legge che valorizzi i cosiddetti “luoghi del silenzio”.

I cimiteri non sono solo spazi della memoria. Conservano anche un patrimonio storico-artistico e monumentale di grande pregio e la Sicilia è ricca di cimiteri particolarmente significativi che custodiscono sculture marmoree e bassorilievi bronzei, cappelle neogotiche e mausolei in stile liberty, monumenti funerari di donne e uomini illustri e lapidi commemorative di grande valore.

In altri contesti europei ormai da decenni si è diffuso il necroturismo o turismo dei “luoghi del silenzio”.

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