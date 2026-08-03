Villapriolo: il 10 agosto Simone Cristicchi in concerto

Villapriolo Sicilia

IL 10 AGOSTO in Piazza V. Emanuele a Villarosa- Enna (Sicilia)

💫MUSICA, PAROLE ED EMOZIONI💫

Una serata davvero speciale, con la presenza di due straordinari artisti: Simone Cristicchi 𝐞 Mario Incudine.

✨ 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐡𝐢, tra i protagonisti più originali e profondi della scena culturale italiana, porterà sul palco il suo mondo fatto di musica, poesia, teatro e racconti. Un percorso artistico che ha regalato al pubblico brani indimenticabili come 𝑇𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑎, 𝐴𝑏𝑏𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑒 𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑎, canzoni capaci di emozionare e far riflettere.

✨ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐜𝐮𝐝𝐢𝐧𝐞, artista siciliano di grandissimo talento e interprete autentico della nostra terra, con la sua energia e una musica profondamente legata alle tradizioni, alla cultura e all’identità della Sicilia.

Due artisti diversi, due linguaggi che si incontrano per dar vita a una serata tra musica, parole, memoria e tradizione, capace di coinvolgere e unire generazioni diverse.

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