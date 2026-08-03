La rievocazione storica più importante di tutto il Meridione torna a emozionare il suo pubblico.

Per la 71ª edizione del Palio dei Normanni, siamo orgogliosi di annunciare che Francesco Arca interpreterà il Conte Ruggero d’Altavilla, protagonista assoluto della manifestazione.

Il 13 e 14 agosto 2026, Piazza Armerina rivivrà la propria storia tra cortei medievali, centinaia di figuranti, cavalieri, emozioni e uno spettacolo che da oltre settant’anni rappresenta una delle più grandi tradizioni della Sicilia.

📍 Piazza Armerina (EN)

📅 13–14 agosto 2026

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