Piazza Armerina: il 13 e 14 agosto il Palio dei Normanni
La rievocazione storica più importante di tutto il Meridione torna a emozionare il suo pubblico.
Per la 71ª edizione del Palio dei Normanni, siamo orgogliosi di annunciare che Francesco Arca interpreterà il Conte Ruggero d’Altavilla, protagonista assoluto della manifestazione.
Il 13 e 14 agosto 2026, Piazza Armerina rivivrà la propria storia tra cortei medievali, centinaia di figuranti, cavalieri, emozioni e uno spettacolo che da oltre settant’anni rappresenta una delle più grandi tradizioni della Sicilia.
📍 Piazza Armerina (EN)
📅 13–14 agosto 2026
Visite: 223