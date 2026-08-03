Sperlinga: il 16 agosto si esibisce l’artista Stefania Bruno
Esibizione dell’artista Stefania Bruno a Sperlinga. Si terrà il prossimo 16 agosto e sarà accompagnata da una voce narrante in Gallo Italico. Sulla locandina in dettaglio il programma
Nella magica atmosfera della Dama dei Castelli di Sicilia, tra le mura del suggestivo Castello di Sperlinga, la memoria dei Vespri Siciliani rivive attraverso uno spettacolo di rara intensità.
St efania Bruno, con la sua straordinaria Sand Art, trasformerà la sabbia in immagini che racconteranno la storia, le emozioni e l’identità di un borgo unico, accompagnata dalla voce narrante in gallo-italico di Vincenzo Bruno, la lingua che ancora oggi custodisce l’anima di questa comunità. Lo spettacolo si inserisce nel Corteo Storico della Dama dei Castelli di Sicilia, una rievocazione che celebra il celebre assedio del Castello di Sperlinga durante i Vespri Siciliani e le vicende che hanno reso questo luogo unico nella storia dell’isola.
16 agosto 2026
Ore 22:30
Piazza Castello – Sperlinga (EN)
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