St efania Bruno, con la sua straordinaria Sand Art, trasformerà la sabbia in immagini che racconteranno la storia, le emozioni e l’identità di un borgo unico, accompagnata dalla voce narrante in gallo-italico di Vincenzo Bruno, la lingua che ancora oggi custodisce l’anima di questa comunità. Lo spettacolo si inserisce nel Corteo Storico della Dama dei Castelli di Sicilia, una rievocazione che celebra il celebre assedio del Castello di Sperlinga durante i Vespri Siciliani e le vicende che hanno reso questo luogo unico nella storia dell’isola.