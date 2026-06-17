Lunedì 15 giugno presso

La sede del Rotary club Enna ha avuto luogo l’ultimo incontro di questo meraviglioso anno condotto dal presidente Rino Realmuto.

Su iniziativa del consiglio direttivo e dei soci Roberto Angileri e Elisa Di Salvo membri entrambi della Commissione

distrettuale sulla disabilità, i soci hanno incontrato Maurilio Vaccaro campione paralimpico .

Una serata intensa e ricca di emozioni sull’entusiasmo e la gioia di vivere anche quando la vita mette alla prova …

Attenti e commossi i soci hanno ascoltato il racconto di Maurilio e della sua esperienza da atleta e formatore di ragazzi disabili , un racconto di luce e resilienza!

Presenti Roberto Pregadio – presidente regionale Sicilia del comitato paralimpico

Francesco Sgrò delegato provinciale Enna del Comitato Italiano paralimpico

Lucio Bonasera – presidente panathlon Enna

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