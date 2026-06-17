Rotary Club Enna: incontro con il Campione Paralimpico Maurilio Vaccaro
Lunedì 15 giugno presso
La sede del Rotary club Enna ha avuto luogo l’ultimo incontro di questo meraviglioso anno condotto dal presidente Rino Realmuto.
Su iniziativa del consiglio direttivo e dei soci Roberto Angileri e Elisa Di Salvo membri entrambi della Commissione
distrettuale sulla disabilità, i soci hanno incontrato Maurilio Vaccaro campione paralimpico .
Una serata intensa e ricca di emozioni sull’entusiasmo e la gioia di vivere anche quando la vita mette alla prova …
Attenti e commossi i soci hanno ascoltato il racconto di Maurilio e della sua esperienza da atleta e formatore di ragazzi disabili , un racconto di luce e resilienza!
Presenti Roberto Pregadio – presidente regionale Sicilia del comitato paralimpico
Francesco Sgrò delegato provinciale Enna del Comitato Italiano paralimpico
Lucio Bonasera – presidente panathlon Enna