LEONFORTE: CONVEGNO “RESTARE PER RESISTERE” E LA RESTANZA

CONVEGNO “RESTARE PER RESISTERE” E LA RESTANZA

Interessate e partecipati convegno sulla “RESTANZA” nelle aree interne, organizzato dai segretari del PD e GD di Leonforte.

Apertura lavori con un interessante collegamento dell’europarlamentare On. Lupo che ha traccialo le linee di sviluppo dei prossimi anni in Europa, per le aree interne.

Centrato e funzionale il contributo dell’On. Fabio Venezia che ha parlato delle politiche regionali e azioni di sviluppo delle Aree interne.

Qualificata presenza politica, con la partecipazione della segretaria provinciale Katya Rapè e del Presidente dell’area interna di Troina, di componenti dell’amministrazione, dei consiglieri comunali e provinciali del PD

Tracciate le linee guida per uno sviluppo possibile e sostenibile della comunità leonfortese nell’ambito dell’area interna, individuati i punti di forza e le esigenze di una società a “misura di giovane” vista dai giovani per i giovani, che vogliono trovare ragioni e opportunità per “restare”.

Complimenti ai due segretari Gaetano Livolsi (Pd) e Carmelo Barbera (GD), per avere condotto e promosso il convegno e attivato e animato i gruppi tematici di lavoro e per gli interessanti spunti tracciati

