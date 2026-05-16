La prima giornata della 110^ Targa Florio esalta Daprà e Guglielminetti. CRZ a Nastasi

Domani gran finale del secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che vede al comando l’equipaggio ACI Team Italia su Skoda Fabia RS, seguiti da Campedelli e Canton su Toyota e Crugnola – Beltrame su Lancia Ypsilon HF. Nella Coppa Rally di Zona chiusa oggi, successo per il driver trapanese Nastasi, affiancato da Teresa Stanca su Skoda Fabia RS del Team dal Mago. Nel Tricolore Auto Storiche, Riolo – Catania in testa su Subaru.

Palermo 15 maggio 2026 – Le Madonie accendono le sfide tra i protagonisti del rally nelle sue quattro declinazioni delle massime serie Tricolore. Dopo il bagno di folla della cerimonia di partenza in piazza Verdi a Palermo, il sempre caloroso ma composto pubblico siciliano non ha fatto mancare oggi il proprio supporto ai 170 equipaggi in gara.

Nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, a sorpresa dopo le prime 4 prove infatti davanti a tutti c’è il talento di ACI Team Italia Roberto Daprà, in coppia con Luca Guglielmetti su Skoda Fabia RS. Il trentino infatti nel pronti-via ha siglato due scratch vincendo le prove speciali “La Montedoro” e “Pollina”, riuscendo a guadagnare un margine di 5.6″ sugli inseguitori in lotta per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Bellissima poi la bagarre appena dietro Daprà: Simone Campedelli e Tania Canton infatti sulla Toyota GR Yaris Rally2 ufficiale sono partiti molto bene, prendendo la leadership nella PS2 con un gran tempo sulla “Scillato – La Generosa”, ma nella PS4 si sono girati perdendo diversi secondi. Così al secondo posto, per appena un decimo, cercano di rimontare sulla vetta Andrea Crugnola e Luca Beltrame, sulla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, che hanno pagato un pugno di secondo nella PS1 e nella PS4 rispetto al leader. In agguato però anche Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka, su altra Skoda RS, che nonostante un problema con il tablet delle note sono riusciti a rimanere attaccati al podio, con un margine di 6.4″ dalla vetta. Già più distaccato l’idolo locale Andrea Nucita affiancato da Maurizio Messina, distante 21″. Domani la seconda e decisiva tappa che partirà ancora dal campus UNIPA alle ore 10.30 con i secondi e terzi passaggi sulle prove “La Montedoro” e “Scillato – La Generosa”, compresa la Power Stage finale sulla “La Montedoro 3” alle 14:24, utile all’attribuzione dei punteggi in campionato, prima dell’arrivo conclusivo e della cerimonia di premiazione al Campus UNIPA di Palermo alle ore 16:15.

Nella Coppa Rally di Zona, si registra il successo del trapanese Andrea Nastasi navigato dalla giovane messinese Teresa Stanca che sulla Skoda Fabia RS del Team dal Mago, hanno vinto tutte le prove speciali staccando di quasi un minuto i costanti nisseni Salvatore Di Benedetto e Giovanni Lo Verme, ancora su vettura boema. Terzo gradino del podio ed al primato tra le due ruote motrici per Giuseppe Giallombardo e Gabriele Alfano su Peugeot 208 GT Line della Scuderia Ateneo. Stop forzato per il palermitano Alessio Profeta per un problema tecnico alla sua ancora performante Renault Clio Super 1600 quando era saldamente al secondo posto. Quarta piazza per Giuseppe Puccio e David Monteleone su Ford Fiesta Rally 3, che hanno preceduto d’un soffio Cortese e Guttadauro, primi della Rally 4 R2B su Peugeot 208 VTI in versione aspirata.

Tra i protagonisti del Rally Auto Storiche, il cui programma di giornata ha previsto 84,20 km di prove speciali con partenza dal corso Vittorio Emanuele di Collesano, il duello della prima giornata è marchiato Subaru. Infatti l’idolo di casa Totò Riolo, navigato da Nicola Catania con la Legacy, preparata da Balletti per i colori della CST Sport è stato impegnato a duellare con Andrea Smiderle e Gianni Michi, vincitori della prima prova di giornata, ovvero “La Montedoro”, su identica vettura nipponica ma preparata da Bassano. La risposta del cerdese è stata perentoria, con la vittoria delle successive tre PS e dell’ultima di giornata ed un vantaggio di 11,7 secondi. In evidenza in 2 Raggruppamento confermano il loro stato di grazia il pistard Giosuè Rizzuto con il fratello Fabio, a loro agio sui tornanti di casa, abili a tenere a bada sia la generosa cavalleria della personale Porsche 911 RS di Domenico Guagliardo, ma soprattutto i diretti avversari, ovvero i concittadini Giuseppe Termine e Onofrio Musso ancora su Porsche Carrera RS. Nel 3 Raggruppamento, lo “scalatore” Natale Mannino con Francesco Granata, si confermano l’equipaggio da battere. Il programma del rally riservato alle auto storiche prevede altre altre due prove speciali, ovvero La Montedoro 3 e la Generosa 3 con partenza da Campofelice di Roccella alle ore 9.30. L’arrivo è in programma alle ore 12.53 a Palermo al campus UNIPA dove seguirà la cerimonia di premiazione.

Ricca di fascino e agonismo è la gara riservata ai protagonisti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità la cui prima tappa è partita da Campofelice di Roccella. Nella media 60 ipotecano l’alloro Fabio e Paolo Verdona su Peugeot 309 GTI di V Raggruppamento della Scuderia del Grifone mentre nella media 50, in evidenza Vittorio Catanzaro e Beneduce Annamaria su Honda Civic di V Raggruppamento sempre per la Scuderia Del Grifone. Domani seconda e decisiva giornata, con i passaggi conclusivi sulle prove “La Montedoro” e “Scillato – Generosa”, gli specialisti della precisione, apriranno la lunga giornata di premiazioni al campus UNIPA di Palermo alle ore 11.45.

Advertisement

Advertisement

Visite: 62