Parata di stelle alla 110^ Targa Florio

Inizia lo spettacolo dei protagonisti dei Campionati Italiani Rally: Assoluto Sparco, Junior, Auto Storiche, Regularity Rally e Coppa di Zona. Al via anche l’ex Formula 1 Heikki Kovalainen. Grande atmosfera al Campus universitario di Palermo. Domani, giovedì 14 maggio Shakedown e Cerimonia di Partenza in Piazza Verdi dalle 18.30

Palermo, 13 maggio 2026. Il Campus dell’Università degli Studi di Palermo è entrato nella piena atmosfera della 110^ Targa Florio, mentre nei comuni delle Madonie cresce l’attesa per lo spettacolo della sfide che si svolgeranno sulle strade del mito, venerdì 15 e sabato 16 maggio. Domani, giovedì 14 maggio, si accenderanno sin dalla mattinata i motori delle auto da corsa per lo Shakedown, i test in assetto da gara, previsti dalle 12.30 alle 19.00, ricavato su 3,3 Km della S.P. 89 di Poggio San Francesco, nel Comune di Altofonte. Sono iniziate oggi le pre verifiche e le verifiche per il 169 equipaggi iscritti e continueranno domani. iniziate nella giornata odierna anche le ricognizioni autorizzate del percorso di gara, programmate dalle 9.00 alle 21.00, le quali continueranno domani dalle 7.00 alle 13.00, solo sulla PS 3. Le ricognizioni sono previste nel rigido rispetto del Codice della Strada ed esclusivamente con auto stradali, sotto lo stretto controllo dei Commissarii di Percorso.

Giovedì 14, dalle 18.30 l’esclusiva Cerimonia di Partenza in Piazza Verdi a Palermo, dove sulla passerella all’ombra del maestoso Teatro Massimo sfileranno gli equipaggi ammessi al via e si presenteranno alla città ed al suo leggendario ed appassionato pubblico.

Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

La 110^ Targa Florio sarà il terreno privilegiato di sfide tra i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che in Sicilia celebra il suo prestigioso secondo atto, dopo l’ouverture del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Tornerà sui tornanti delle Madonie il quattro volte vincitore della gara più longeva del mondo, ovvero Andrea Crugnola, protagonista di un nuovo progetto sportivo con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ed un nuovo navigatore, ovvero Luca Beltrame. Insieme hanno già trionfato al Ciocco e vorranno dettare il ritmo anche alla Targa Florio e sono in testa alla classifica in ex aequo con Daprà. Lo stellare elenco iscritti dell’edizione numero 110 della gara siciliana vedrà allo start anche un ex pilota di Formula 1, ovvero Heikki Kovalainen che ha appena debuttato al Ciocco e proseguirà lo sviluppo del suo ambizioso programma innovativo e full-time nel CIAR Sparco: la Citroen C3 di Gino Motorsport, le note di Patrick Ohman, gli pneumatici Dunlop allo sviluppo nel tricolore. Tra gli iscritti tutti i protagonisti del campionato a partire dal trentino di ACI Team Italia Roberto Daprà con Luca Guglielminetti su Skoda Fabia RS della Delta Rally gommata Pirelli, che si gioca lo spareggio per la leadership tricolore. Simone Campedelli e Tania Canton, equipaggio del Toyota Gazoo Racing Team Italy, attualmente al 4° posto. Festeggerà il ritorno nella massima serie rallystica italiana, davanti al pubblico di casa Andrea Nucita, che con il peloritano Maurizio Messina su Škoda Fabia RS di MS Munaretto, torna sulle strade che lo videro trionfare nel 2018. Il driver del Team Phoenix ha portato al debutto nel CIAR Sparco gli pneumatici Hankook, puntando al titolo di Promozione, ma attenzione al sempre pungente Bostjan Avbelj con Damijan Andreijka, anche loro su Skoda Fabia e poi l’esperto ligure, già protagonista del mondiale Fabio Adolfi. Nel CIAR Due Ruote Motrici si sono iscritti Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti sulla Peugeot 208 calzata Pirelli. In Rally 3 i figli d’arte Ernesto Riolo e Giulia Marin saranno su Renault Clio di RTF Motorsport per le insegne della scuderia CST Sport e poi ancora un folto elenco di piloti siciliani a partire dall’idolo delle Madonie “Pinopic” che dividerà l’abitacolo della Toyota GR Yaris R5 Rally 2 con Giovanni Barbaro, il cefaludese Marco Runfola con Daniele Michi su Skoda Fabia RS sempre quattro ruote motrici iscritta sotto le insegne della Island Motorsport. Sei equipaggi inaugurano la stagione del Campionato italiano Junior, il vivaio della Federazione. I giovani talenti selezionati da ACI Team Italia si sfideranno sulla Lancia Ypslon e sono: Alberto Siccardi – Stefano Sappracone, Giacomo Marchioro – Daniele Conti, Luca De Marco – Andrea Pessot, Lorenzo Varesco – Isabel Goss, Ermanno Geronimo Nerobutto – Matteo Zaramella e Matteo Scalet – Alessandro Cervi. Altro vivaio è il monomarca Suzuki Rally Cup che schiera 13 equipaggi Swift Sport Hybrid, tra cui il siciliano Giorgio Fichera che insieme a Gabriele Giuseppe Barbera, vanta già una buona esperienza da protagonista in gara.

CIRAS

Considerando il lignaggio degli equipaggi, si stanno già scaldando i motori delle generose “ruggenti signore” tra le fila del Campionato Italiano Rally Auto Storiche dove i siciliani faranno la voce grossa, anzi grossissima. Il fascino di veder rombare sulle strade del mito Targa Florio, quelle auto e quei motori che il mito hanno contribuito a crearlo, renderà le sfide ancora più esaltanti. Per quasi tutti gli iscritti è praticamente impossibile elencare un palmares, specie se si parla del poliedrico cerdese Totò Riolo che si presenterà nella gara di casa su una Subaru Legacy di 4 Raggruppamento della CST Sport che dividerà con Nicola Catania. A suo agio in Salita quanto sui tornanti è anche il palermitano Natale Mannino che con Francesco Granata si sono iscritti con una Porsche Carrera SC di 3 Raggruppamento sotto le insegne della Ro Racing. Giosuè e Fabio Rizzuto, protagonisti di un avvio di stagione estremamente solido si presentano alla Targa Florio con la Porsche Carrera RS preparata da Guagliardo. Il vicentino di Schio Andrea Smiderle e Gianni Marchi arrivano da primi della classe in IV Raggruppamento sulla Subaru Legacy del Team Bassano, stesso raggruppamento e scuderia per i palermitani Marco e Gianluca Savioli (zio e nipote) su BMW M3, stessa vettura e stesso team per il temibile veneto di Adria Matteo Luise navigato da Melissa Ferro. Ancora un Mannino, ma Salvatore, dividerà l’abitacolo di una BMW 2002 TI con Giacomo Giannone di II Raggruppamento, mentre la Opel Ascona 400 tornerà a ruggire lungo i paesi madoniti tra le mani di Rosario e Alfredo Altopiano mentre Giuseppe Savoca e Alessandro Catania saranno su una BMW 2002 TI di 1 Raggruppamento. Non mancherà l’alfista dii lungo corso Salvatore Picciurro su Alfa Romeo GTV di III Raggruppamento, coadiuvato alle note dal messinese Salvatore Fiolo. Poi ancora gli immancabili Gandolfo Placa e Alessi su Opel Ascona, Cosimo La Bianca con Davis su Opel Kadett GTE, Rudolf Walter Ansorge, con Pierluigi Catanese su Lancia Delta integrale e ancora “Red Devil” e Giuseppe Spirio su Renault 5 GTT di 4 Raggruppamento. Insomma un elenco iscritti che lascia presagire accese sfide e divertimento assoluto.

CIRAR

Fascino, eleganza, bellezza e precisione, esprimeranno su tornanti siciliani, i protagonisti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità, specialità che coniuga le doti rallistiche delle auto storiche e dei loro piloti insieme a quelle della regolarità, ovvero la capacità di assecondare il cronometro al centesimo di secondo prova dopo prova. La Targa Florio sarà il secondo appuntamento stagionale dopo il Rally Costa Smeralda dove le due categorie, “50” e “60”.

Nella regolarità 60 si sono iscritti Fabio e Paolo Verdona, che con la Peugeot 309 Gti 16V della Scuderia del Grifone hanno vinto in Sardegna, precedendo Davide Gerosa Brichetto e Roberto Bortoluzzi, iscritti alla Targa Florio con Audi Quattro del Verona Historic. Molti i portacolori della scuderia siciliana Messina Classic Team tra cui Raimondo ed Enrico Canzone iscritti con una Autobianchi A112 Abarth sempre nella regolarità 60. Poi ancora Tindaro Previti e Salvo Marcello su Ford Escort 1.6 RS Turbo. Da segnalare il blasonato esordio nella specialità del già campione italiano della regolarità Auto Storiche CIREAS, Angelo Accardo che sarà in gara su una Lancia Fulvia Coupè della Franciacorta Motori con Laura Di Giorgio. Tra gli iscritti anche i giornalisti palermitani Gianfranco e Sergio Mavaro su Alfa Romeo Junior GT 1.3 della scuderia del Grifone.

Nella Regolarità 50 Tra le moderne gli habituè del Campionato Italiano Grandi Eventi, Eliseo Fullin e Paolo Ferrari su Porsche 993 Turbo della Scuderia Nettuno.

La Coppa Rally di Zona esalterà le doti degli equipaggi siciliani

L’elenco iscritti della 110^ Targa Florio CRZ, ovvero la Coppa Rally di Zona, rappresenta un vero e proprio festival di passione e bravura con ben 33 equipaggi pronti ad esaltarsi e divertire il pubblico di casa. Con il numero 301 sulle fiancate ci saranno i cefaludesi Antonio e Mattia Provenza su Skoda Fabia RS della Ro Racing, il messinese di Sant’Angelo di Brolo Carmelo Galipò con Antonino Marino su vettura gemella iscritta sotto le insegne della Nebrosport, i nisseni Salvatore Di Benedetto e Giovanni Lo Verme ancora su Skoda Fabia RS sempre di R5 Rally 2. In Super 1600 il palermitano Alessio Profeta dividerà l’abitacolo della Renault Clio RC3N della Island Motorsport con Marina Altamonte. Torneranno alla Targa Florio 2026 anche i palermitani Giovanni Li Fonti e Salvatore Principato iscritti su Peugeot 208 GT RC4N e ancora il già Tricolore Junior messinese Alessandro Casella e Natale Caccetta che prenderanno parte alla gara a bordo di una Peugeot 208 VTi Rally4 R2B di ES Motorsport, curata da Ferrara Motors. altri palermitani sono Giovanni Barreca e Salvatore Mirenda saranno al via della Targa Florio con i colori di Island Motorsport e la loro grintosa Peugeot 208 Rally4 R2B. Occhi puntati anche sui giovani nisseni Michele Cortese e Paolo Guttadauro che saranno in gara su Peugeot 208 VTI Rally4/R2 della Scuderia Sunbeam mentre l’agrigentino Domenico Gabriele Morreale, con Giuseppe Scolaro saranno al via sulla stessa Renault Clio con la quale hanno conquistato la Coppa Italia in Rally 5 nella passata stagione, venderà cara la pelle anche l’alfiere della scuderia PS Start Nazareno Pellitteri che dividerà l’abitacolo della Renault Clio N3 con Tiberio Mascellino. Torneranno alla Targa Florio anche Giuseppe Messina – Pietro Barbera che si presenteranno ancora su Mitsubishi Colt RSD 1.5.

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