l 15 maggio al Politeama Palermo la prima rassegna dei Licei Musicali della Regione Sicilia

Il 15 maggio al Politeama Palermo la prima rassegna dei Licei Musicali della Regione Sicilia! Nasce l’Orchestra Regionale dei Licei Musicali della Regione Siciliana, primo esperimento a livello nazionale!

Un programma meraviglioso che sarà eseguito dai nstri studenti e dagli insegnati degli istituti Musicali. Sarà la manifestazione di apertura della Settimana Nazionale della Musica a scuola: Ci onoreranno della loro presenza gli amici del Comitato Nazionale per l’apprendimento della musica a scuola e chiuderà la manifestazione la Sottosegretaria Paola Frassinetti.

Ringrazio fin da ora gli amici Dirigenti e tutto il personale degli istituti musicali che si stanno preparando all’evento e che sono sicuro che faranno vedere a tutta Italia quanto talento c’è nelle nostre scuole. L’evento sarà trasmesso in streaming.

Un ringraziamento al LICEO “Regina Margherita” Palermo, al suo preside Domenico Di Fatta e alla sua DSGA che stanno curando la parte amministrativa e l’organizzazione dell’evento.

Anche in questa occasione il Piazza – a distanza preperà il servizio di catering, e in più tutti i nostri Licei Artistici esibiranno il meglio delle opere presentate per la Rassegna “Viaggiarte”.

Insomma, tutta la scuola siciliana si riunisce in una grande giornata di arte, musica, spettacolo, cultura e, soprattutto, SCUOLA!

