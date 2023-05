Enna alla Mondadori Bookstore l’evento “La Porta Cornea” in collaborazione con l’Istituto Confucio

Mercoledì 10 maggio ore 18.30

La Porta Cornea si apre verso oriente, verso una cultura millenaria di cui conosciamo poco, pochissimo, al contrario di quella giapponese o coreana. Ma perché?

Incontriamo Alessandro Tosco, docente di lingua e letteratura cinese e direttore dell’Istituto Confucio dell’Unikore.

Si tratta di un evento per noi molto significativo che ci apre alla conoscenza ed è volto alla decostruzione di alcuni pregiudizi, rappresenta anche un significativo momento di apertura alla città di un ente così importante, unico in Sicilia.

L’evento è in collaborazione con il Circolo di Lettura.

