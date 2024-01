Istruzione, dal prossimo anno il Liceo del Made in Italy in 17 istituti siciliani. Turano: «Dato incoraggiante»

Sono diciassette in Sicilia le scuole superiori che attiveranno il “Liceo del Made in Italy”, il nuovo indirizzo di studi previsto dalla legge 206 del 27 dicembre 2023 con l’obiettivo di sviluppare competenze nel campo della tutela e della promozione delle eccellenze italiane in diversi settori produttivi, attraverso lo studio approfondito del sistema industriale del nostro Paese, oltre che delle materie giuridiche, economiche, tecnologiche e delle lingue straniere. L’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha pubblicato l’elenco degli istituti che dal prossimo anno scolastico, 2024-2025, daranno il via a questo percorso didattico innovativo.

«I tempi di attivazione del “Liceo del Made in Italy” – dice l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – sono stati molto stretti, eppure il dato siciliano mi sembra incoraggiante e indicativo di una grande capacità di progettazione e di voglia di innovazione. Le potenzialità del made in Italy sono notevoli e imparare a comprenderle è una prospettiva importante per il futuro della scuola e dei nostri giovani».

In particolare, gli istituti che hanno aderito sono: tre nell’Agrigentino, due nel Nisseno, tre nel Catanese, tre nel Messinese, due nel Siracusano, due nel Trapanese ed, infine, uno in provincia di Palermo ed uno a Ragusa. L’attivazione del nuovo liceo è subordinata alla sussistenza di requisiti quali il numero degli iscritti, la dotazione organica del personale docente e la disponibilità di locali idonei. In caso contrario, la decorrenza del nuovo percorso didattico sarà posticipata di un anno.

In allegato l’elenco dettagliato delle scuole che attiveranno il nuovo indirizzo liceale

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. del 14/05/1985, n. 246;

VISTO il D. Lgs del 16/04/1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 27.12.2006, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. del 24.02.2000, n. 6;

VISTO l’art. 64 del D.L. del 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge

6.08.2008, n.133;

VISTO il Piano programmatico emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il

Ministero dell’Economia e della Finanze ai sensi dell’art.64 del D.L. del 25.06.2008, n. 112;

VISTO il D.P.R. del 15.03.2010 n. 89 con il quale è stato emanato il regolamento concernente la

revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell’art.64

del D.L. del 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n.133;

VISTA la Legge n. 206 del 27/12/2023 recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la

promozione e la tutela del made in Italy”, entrata in vigore l’11 gennaio 2024 e che,

specificamente, al Titolo III reca, nell’ambito delle “Disposizioni in materia di Istruzione

e formazione”, agli artt. 18 e 19 la parte inerente l’istituzione del percorso liceale del

made in Italy, che si inserisce nell’articolazione del sistema dei licei di cui all’art. 3 del

D.P.R. n. 89/2010;

VISTA la Nota prot. n. 229 del 02/01/2024 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la

Sicilia, in ottemperanza alle istruzioni impartite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito

nella nota prot. n. 41318 del 28/12/2023, rende note le modalità di individuazione delle

Scuole interessate ad attivare il nuovo indirizzo liceale, previa Intesa con l’Assessorato

Regionale per l’Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA la Nota prot. n. 2635 del 18/01/2024, che assume valenza di Intesa in relazione alla

delega, di cui alla nota prot. n. 71 del 04/01/2024, conferita all’U.S.R. dal M.I.M. –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con la quale l’Ufficio

Scolastico Regionale per la Sicilia, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 18, comma

5, della Legge n. 206 del 27/12/2023, trasmette l’Elenco delle Scuole, con relativi codici

meccanografici, che possono attivare il nuovo indirizzo liceale, a seguito della verifica dei

requisiti previsti dalla normativa;

VISTA la Nota prot. n. 2744 del 19/01/2024, che assume valenza di Intesa in relazione alla

delega, di cui alla nota prot. n. 71 del 04/01/2024, conferita all’U.S.R. dal M.I.M. –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con la quale l’Ufficio

Scolastico Regionale per la Sicilia, a parziale integrazione della nota prot. n. 2635 del

18/01/2024, inserisce l’I.S. Bisazza di Messina- Cod. Meccanografico MEIS01300A, tra le

Scuole autorizzate ad attivare il nuovo indirizzo liceale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777 del 15 novembre 2022 con il quale

l’On. Girolamo Turano viene nominato Assessore regionale all’Istruzione e alla

Formazione Professionale;

RITENUTO di dovere attivare il nuovo indirizzo Liceale del made in Italy, in attuazione delle

disposizioni della legge n. 206 del 27/12/2023 , orientato al recupero delle tradizioni,

della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono

impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che

determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonchè alla promozione del

territorio e delle bellezze naturali e artistiche e del turismo;

DECRETA

Art. 1) Con decorrenza dall’anno scolastico 2024-2025, ai sensi della Legge n. 206 del

27/12/2023, è attivato il nuovo indirizzo liceale del Made in Italy, nelle scuole

secondarie di secondo grado come da allegato elenco, che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente decreto.

Art. 2) L’attivazione del nuovo indirizzo di studio, di cui al precedente art.1, è subordinata

alla effettiva concreta sussistenza delle previste condizioni contemplate dall’intera

normativa di riferimento, con particolare riguardo alla presenza del prescritto numero

degli alunni, alle necessarie delibere di assunzione degli oneri di legge da parte

dell’Ente Locale competente, alla disponibilità di locali idonei, nonché all’osservanza dei

limiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di dotazione organica del personale

docente, facendo carico al Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la

Sicilia della verifica delle condizioni suddette.

Art. 3) Per il nuovo indirizzo di studio di cui al precedente art.1, per il quale non dovessero

sussistere le condizioni citate all’art.2 relativamente alla presenza del prescritto

numero di alunni, la decorrenza dell’attivazione sarà posticipata all’anno scolastico 2025-

2026.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito

web istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo

studio.

L’ASSESSORE

On. Avv. Girolamo Turano

ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE

PROVINCIA CODICE

MECCANOGRAFICO DENOMINAZIONE COMUNE

1 AGRIGENTO AGPM02000Q LICEO STATALE MARTIN

LUTHER KING

FAVARA

2 AGRIGENTO AGPM03000A LICEO SCIENTICO E SCIENZE

UMANE POLITI

AGRIGENTO

3 AGRIGENTO AGPS02000P LICEO SCIENTIFICO ENRICO

FERMI

SCIACCA

4 CALTANISSETTA CLIS01400A I.S. MANZONI CALTANISSETTA

5 CALTANISSETTA CLIS01800N I.S. ESCHILO GELA

6 CATANIA CTIS001009 I.I.S. MICHELE AMARI GIARRE

7 CATANIA CTIS04900A I.S. MAJORANA – ARCOLEO CALTAGIRONE

8 CATANIA CTPS170002 I.S. ETTORE MAJORANA SCORDIA

9 MESSINA MEIS00300Q I.S. LEONARDO SCIASCIA S.AGATA

MILITELLO

10 MESSINA MEIS01300A I.S. BISAZZA MESSINA

11 MESSINA MEPC060006 LICEO VITTORIO EMANUELE

III

PATTI

12 PALERMO PAPS080008 LICEO SCIENTIFICO SANTI

SAVARINO

PARTINICO

13 RAGUSA RGIS018002 G.B. VICO – UMBERTO I – R.

GAGLIARDI

RAGUSA

14 SIRACUSA SRPS150001 I.S. LEONARDO DA VINCI FLORIDIA

15 SIRACUSA SRPS14000A L.S. E L. SCIENZE UMANE

O.M. CORBINO

SIRACUSA

16 TRAPANI TPPM03000Q LICEO STATALE PASCASINO MARSALA

17 TRAPANI TPIS03300R I.S. I. E V. FLORIO ERICE

