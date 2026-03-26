Isole minori, dallo Stato 17 milioni per gli interventi nei porti. Schifani e Aricò: «Grazie al governo nazionale»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, esprimono vivo apprezzamento per lo stanziamento di quasi 17 milioni di euro da parte del governo nazionale, destinati agli interventi di prevenzione strutturale nei porti delle isole minori della Sicilia.

«Rivolgiamo un sentito ringraziamento al governo nazionale – dichiara Schifani – per l’attenzione e la concreta vicinanza dimostrate nei confronti del nostro territorio. L’accoglimento della proposta della Regione di rimodulare gli interventi, anche alla luce dei danni provocati dal ciclone Harry, testimonia una piena e proficua collaborazione istituzionale. Il via libera alla revisione delle priorità rappresenta un passaggio decisivo per rafforzare la sicurezza, la resilienza e l’efficienza delle infrastrutture portuali delle isole minori, per le quali proprio in questa fase post-emergenziale la Regione è subito intervenuta e i lavori sono in corso. Queste infrastrutture, infatti, rivestono un ruolo strategico non solo per la mobilità di residenti e turisti, ma anche come presidi fondamentali in caso di emergenze e calamità».

«Gli interventi programmati – aggiunge l’assessore Aricò – consentiranno di adeguare e mettere in sicurezza scali essenziali come quelli di Santa Marina di Salina, Leni, Favignana e Lipari, comprese le isole di Alicudi, Filicudi e Panarea, garantendo standard più elevati sotto il profilo strutturale e sismico. Grazie a questa importante sinergia tra Stato e Regione, e in particolare grazie al ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, sarà possibile avviare rapidamente le procedure necessarie e dare risposte concrete alle comunità locali, assicurando infrastrutture più moderne, sicure e in grado di sostenere lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati».

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