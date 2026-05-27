In Puglia Big e Vip per il secondo round di Supersalita

La 67^ Coppa Selva di Fasano dal 29 al 31 maggio celebra gli 80 anni della competizione organizzata da Egnathia Corse con la massima validità ACI Sport. Attesi tutti i maggiori protagonisti della specialità ed anche il Presidente del CONI Bonfiglio. Tutto il week end su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) con gare in diretta.

Fasano (BR), 27 maggio 2026. La 67^ Coppa Selva di Fasano dal 29 maggio al 1 giugno sarà secondo appuntamento del campionato italiano Supersalita. La storica ed iconica gara organizzata da Egnathia Corse celebra gli 80 anni dalla nascita e si prepara a vivere un fine settimana esclusivo, fatto di intensa passione, tanto pubblico, i migliori piloti della specialità tra i 215 iscritti e presenze prestigiose, tra cui anche quella del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Luciano Bonfiglio. Il tutto seguito dalle telecamere di ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) che domenica 31 maggio trasmetteranno in diretta ed in streaming le fasi clou delle due gare, sulla pagina del canale e su @C.I. Supersalita.

Immancabile nella “sua” Fasano l’apprezzato attore ed efficace pilota Ettore Bassi su Nova Proto e se la travolgente simpatia del poliedrico Jimmy Ghione e di altri personaggi dello spettacolo, conferirà un tocco di delicata leggerezza, le presenze dei grandi campioni offriranno esclusivo agonismo e grandi sfide sul filo dei centesimi di secondo lungo i 5,6 Km tra le porte di Fasano sulla S.S. 172 e Viale Toledo alla Selva che coprono 257 metri di dislivello su una pendenza media del 4,7%. Venerdì 29 maggio le verifiche presso la sede dell’Egnathia Corse, sabato 30 le due salite di ricognizione e domenica 31 le due gare, seguite dalla Cerimonia di Premiazione alla Selva.

Dopo l’apertura del Campionato Italiano Supersalita in Vallecamonica, lo scorso 17 maggio, in testa alla classifica assoluta c’è Simone Faggioli su Nova Proto NP 01, il fiorentino di Best Lap che vanta 12 vittorie sulla Selva. Attenzione al sempre più pungente abruzzese Stefano Di Fulvio, portacolori della Scuderia Vesuvio che ha preso degli importanti riferimenti in provincia di Brescia per la sua Nova NP 01 in versione sovralimentata e condivide il secondo posto con lo scatenato giovane siciliano Luigi Fazzino. Il siracusano di Melilli che sulla Osella PA 30 Evo arriva in Puglia motivato dal successo in casa a Sortino di domenica scora, che si aggiunge a quelli dell’Etna e del Costo. In netta progressione il senese Mirko Torsellini, sempre più disinvolto e veloce sulla Norma M20 FC, con cui l’ex kartista è salito sul podio in Lombardia. in ottima forma arriva anche il ragusano Franco Caruso, forte della sempre verde passione e dell’ottimo feeling con la Nova Proto NP 01, mentre in fase di risalita è Samuele Cassibba, l’altro ragusano di Comiso dopo tre gare test ed il recente podio a Sortino l’alfiere Ateneo cerca il vertice. A caccia di riscatto è il potentino Achille Lombardi dopo un’apertura stagionale distante dal suo potenziale, il driver di Vimotorsport mira all’efficace feeling con l’Osella PA 30 Evo curata da NP Racing. Il piemontese Mario Massaglia affina il tiro sulla Nova Proto NP 01 dopo l’apprendistato del 2026, poi un tocco d’internazionalità lo portano il bravo e simpatico transalpino Sebastien Petit su Nova Proto NP 01 e lo svizzero Fabien Bouduban su norma M20 FC. Tra gli immancabili Francesco Leogrande che sulle strade di casa sarà su Osella PA 2000 4C ed il sardo Sergio Farris che riprende il programma di sviluppo della Wolf GB 08.

Si conferma un ottimo vivaio la categoria delle sportscar con Motore Moto, dove al comando si è portato subito il due volte Campione Italiano Andrea Di Caro, il 23enne nisseno che ha trovato istantaneamente il miglior feeling con la Nova Proto NP 03 Aprilia curata dal Team Faggioli in versione 2026. Ha fatto sentire chiaramente il suo arrivo un altro giovane siciliano, come Michele Puglisi, l’etneo della Scuderia Venanzio anche lui sulla Np 03, come l’aretino Michele Gregori, mentre l’umbro Filippo Ferretti si porta sempre più in evidenza con la Wolf GB 08 Thunder. Nella stessa categoria seconda apparizione stagionale per Ettore Bassi e poi gara d’allenamento in vista della Pikes Peak per il trentino Diego Degasperi, entrambi sulle Np 03. I lucano Gerardo Rosa rilancia la sfida sulla Osella PA 21, vettura che riproporrà in casa, dopo gli aggiornamenti, l’esperto pilota ed istruttore Ivan Pezzolla. Tra i prototipi con motore derivato dalla serie del gruppo CN, il leader e pluri campione laziale Alberto Scarafone sull’Osella PA 21, dovrà fronteggiare sia il bolognese Marco Capucci reduce dallo stop in Vallecamonica, sia la folta pattuglia di piloti di casa. Sempre spettacolari le vetture di categoria silhouette di gruppo E2SH, dove in testa si è portato l’esperto Marco Gramenzi con l’estrema Alfa 4C Mugen 3000 cc.. Ben 14 le super car in elenco e certamente svetta la presenza del leader foggiano Lucio Peruggini, subito a segno pieno con la Ferrari 296 in versione Super Cup Divisione 1 e sarà un annunciato duello con la BMW Z4 GT3 del determinato romano Marco Iacoangeli, poi la 488 Challenge Evo di Maranello dell’alfiere campano di RO Racing Giuseppe D’Angelo e le altre 296 del salernitano Giovani Del Prete e dell’ascolano Alessandro Gabrielli. Due presenze in rosa sulle 488 del cavallino sono la tarantina Anna Maria Fumo, con lo scudetto di RS Cup sulla tuta e la giovane marchigiana Kadijia Mourtaji, passata ora alle Gt. Sul fronte Lamborghini doppia presenza in Divisione 2 per il monzese Sebastiano Frijo e del Presidente Ac Brindisi Francesco Montagna, entrambi sulle Huracan. In Divisione 3 il partenopeo Piero Nappi su Porsche è immancabile a Fasano e poi le GT Cup, con le Ferrari 458 del cosentino “Gabrydriver” ed il padrone di casa e pistard Andrea Palazzo; con le Porsche il bergamasco di Sicilia Rosario Parrino ed il campano Gabriele Mauro in cerca di punti CIVM sud. Già accesa la sfida per il gruppo TCR, le auto in arrivo dai circuiti e dove si è portato al vertice il bresciano Luca Tosini con una doppietta in casa per l’alfiere AF Motorsport al volante dell’Audi RS3, ad insidiarlo da vicino due giovanissimi: l’eugubino Alex Picchi su Peugeot 308 ed il campano Antonio Scorza su Seat Cupra Leon. Per il pluri titolato calabrese Giuseppe Aragona occorre recuperare in fretta nei confronti della sfortuna che lo ha fermato in Vallecamonica e dopo un ripristino a tempo di record della Volkswagen Golf 7, in Puglia sarà rincorsa al provvisorio leader Alessandro Tortora, il salernitano di Tramonti Corse che ha sbaragliato tutti con la generosa Peugeot 106 turbo. Torna a Fasano l’ascolano Amedeo Pancotti sulla estrema BMW M5 motorizzata Ferrari ed in fatto di auto estreme ci sarà il confronto con l’Audi A1 del catanese della Giarre Corse Leonardo Licciardello e naturalmente i riflettori sulla sempre apprezzata Alfa 155 GTA del teramano Roberto Di Giuseppe. Se in classe 2000 si rivede il nome del bresciano Ilario Bondioni su Renault Clio, assolutamente frizzante la classe 1600 con il leader cosentino Davide D’Acri su Citroen Saxo, ma arrivano le Peugeot 106 del reggino Domenico Chirico e del salernitano Valerio Magliano. In gruppo Racing Start Cup ll campione in carica TCR Salvatore Tortora ha siglato una doppietta alla prima stagionale sulla Peugeot 308 ed ora il driver campano deve vedersela in casa con il forte Francesco Savoia su auto gemella. Per la Racing Start Plus il giovane tarantino di Martina Franca Giovani Tagliente ha fatto pieno di punti in Lombardia ed ora con la Seat Leon cerca un nuovo successo su un tracciato che conosce, ma dove ci sono, tra gli altri, due campioni di livello come il reatino Antonio Scappa sulla nuova Volkswagen Scirocco e poi l’esperto padrone di casa Giovanni Angelini che dopo lo scudetto in RSTB con la Honda, torna sulla MINI. Per la classe 2000 duello annunciato tra il veneto Adriano Pilotto su Honda Civic e l’etneo della Catania Corse Giuseppe Cardillo su Renault Clio. Affollata e spettacolare la classe 1600 con Francesco Perillo che su Citroen Saxo dovrà difendere la vetta in casa soprattutto dal calabrese Roberto Megale, dall’altro locale di Locorotondo Antonio Cardone e dal bresciano Omar Sertori, tutti sulle Peugeot 106. Il cosentino di Luzzi Salvatore Mondino sulla Seat Leon Station Wagon ha vinto la prima e si è portato in testa alla Racing Start turbo (RSTB) ed ora il giovane della Cosenza Corse oltre a respingere l’attacco dell’ascolano Davide Gabrielli, si trova a confronto con due esperti padroni di casa come Marco Magdalone su auto uguale ed Angelo Loconte su MINI, poi un’altra Leon ST per un altro talento cosentino come Antonio Aquila, un pò sfortunato nella prova d’apertura, come l’eugubino Kristian Fiorucci che cercherà sicuro riscatto al volante della MINI. Rientro in Supersalita, con una gara di ritardo, per il salernitano Giovanni Loffredo che rilancia la sfida sulla MINI made in AC Racing, stessa vettura sula quale l’ascolana Maria Chiara Cuccioloni si appresta a difendere la pole position tra le dame conquistata a Brescia. Tra le motorizzazioni aspirate della Racing Start, esordio stagionale in Supersalita per il campione salernitano Antonio Vassallo sempre su Renault Clio RS, mentre Raffaele Lo Schiavo sarà su Honda Civic. In classe 1600 il calabrese Paolo Scarpelli comanda la classifica sul Peugeot 106 dopo il successo camuno, ma Francesco Pinto della New Apulia Corse gioca in casa su Citroen Saxo.

Classifica C.I. Supersalita dopo 1 prova 1: Assoluta: 1 Faggioli, p. 20; 2 Di Fulvio 12,5 e Fazzino 12,5; 4 Torsellini 12. Gruppo RS aspirate: 1 Scarpelli 17; 2 Filippi 13,5; 3 Pinto 11. RSTB: 1 Mondino 20; 2 Gabrielli D. 15; 3 Magdalone 10. RS+: 1 Tagliente G. 20; 2 Galbassini 15; 3 Cioffi 12. RS Cup: 1 Tortora S. 20; 2 Savoia 15; 3 Facchetti e Alastra 10. E1: 1 Tortora A. 20; 2 Spinetti 15; 3 D’Acri. TCR: 1 Tosini 20; 2 Picchi 15; 3 Scorza 11. GT Cup: 1 Faustinelli e Artuso 17,5; 3 Gabrydriver 12; 4 Parrino 10. GT SCup Div. 3: 1 Gaetani 17,5; 2 Bellin 13,5; 3 Adragna 11. GT SCup Div. 2: 1 Frijo 10. GT S Cup Div. 1: 1 Peruggini 20; 2 D’Angelo 15; 3 Iaquinta e Del Prete 11. GT3: 1 Zanardini 20; 2 Menolfi 15. E2SH: 1 Gramenzi 20. CN: 1 Scarafone 20. E2SC-SS: 1 Faggioli 20; 2 Di Fuylvio e Fazzino 12,5; 4 Torsellini 12. E2SC-SS Motori Moto: 1 Di Caro 20; 2 Puglisi 15; 3 Ferretti 12. Under 25: 1 Di Caro 20; 2 Picchi 15; 3 Ghirardo 10. Dame: 1 Cuccioloni M.C. 21; 2 Prantl 20; 3 Mourtaji 18. Scuderie: 1 Best Lap 55; 2 Cosenza Corse 39; 3 G.S. Gretaracing 36.

Calendario Campionato Italiano Super Salita 2026: 15 – 17 maggio 55° Trofeo Vallecamonica (BS); 29-31 maggio 67^ Coppa Selva di Fasano (BR); 12-14 giugno 75ª Trento Bondone; 26-28 giugno 65ª Coppa Paolino Teodori (AP); 10-12 luglio 61ª Rieti Terminillo (RI); 21-23 agosto 61ª Trofeo Luigi Fagioli; 11-13 settembre 71^ Coppa Nissena (CL).

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