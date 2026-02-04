Imprese: nel 2025 la crescita tocca il +1%

Saldo positivo di 57mila unità

Bene servizi finanziari, immobiliare e turismo; in “rosso” agricoltura e manifattura

Roma, 23 gennaio 2026 – Il sistema imprenditoriale italiano chiude il 2025 con un segnale di vitalità, mettendo a segno un saldo positivo di 56.599 imprese. Il dato riflette una crescita dello stock dello 0.96%, un risultato superiore sia a quello del 2024 (+0,62%) sia a quello del 2023 (+0,70%).

A determinare questo rafforzamento della base produttiva è stata la combinazione tra una sostanziale tenuta delle nuove iscrizioni (323.533 unità, in linea con il 2024) e, soprattutto, una significativa contrazione delle cessazioni di attività esistenti, scese a 266.934 unità (-6,7% rispetto all’anno precedente). Alla fine del 2025, lo stock complessivo delle imprese registrate in Italia si attesta a 5.849.524 unità.

Queste le principali evidenze che emergono dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. I dati dell’indagine sono disponibili all’indirizzo www.infocamere.it /movimprese.

“La significativa riduzione delle cessazioni registrata nel 2025 rappresenta un segnale concreto della capacità di tenuta e di resilienza del sistema produttivo nazionale”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “I dati Movimprese confermano il progressivo ridimensionamento di alcuni settori tradizionali, a partire da agricoltura e manifattura, e il rafforzamento dell’economia dei servizi, in particolare di quelli finanziari, professionali e di supporto alle imprese, sempre più centrali nell’accompagnare i percorsi di sviluppo, innovazione e crescita del tessuto imprenditoriale”.

I settori: l’economia dei servizi e la spinta dell’energia

Sotto il profilo settoriale, i tassi di incremento più alti si registrano nelle Attività finanziarie e assicurative (+5,89%) e nella Fornitura di energia elettrica, gas e vapore (+5,16%). Al contrario, prosegue il ridimensionamento dei settori tradizionali: l’Agricoltura perde oltre 8mila imprese (-1,17%), il Commercio segna una flessione di 9.840 unità (-0,72%) e le Attività manifatturiere si riducono dello 0,80% (-3.981 unità). L’Edilizia si conferma tonica con un saldo di 9.306 imprese in più (+1,12%).

Scendendo nel dettaglio delle singole divisioni economiche, l’analisi evidenzia una gerarchia della crescita molto netta. Il contributo più rilevante in termini assoluti viene dalle Attività immobiliari, che chiudono l’anno con un saldo di 8.265 imprese in più (+2,69%) e dai Lavori di costruzione specializzati (+7.430 unità, pari ad una crescita dell’1,41%).

La performance più eclatante in termini relativi spetta ai Servizi finanziari (escluse assicurazioni e fondi pensione), che registrano un balzo del +18,31%, pari a 5.866 nuove realtà. Seguono con tassi di crescita molto sostenuti le attività di Alloggio (+6,61%), la Pubblicità e ricerche di mercato (+5,89%) e la Consulenza gestionale (+5,07%). Segnali di forte dinamismo arrivano anche dal comparto tecnologico, con la Produzione di software e consulenza informatica che incrementa la propria base di oltre 2.100 unità (+3,79%).

Forme giuridiche: società di capitale restano il principale driver della crescita

L’analisi per natura giuridica evidenzia un sistema a due velocità. Il saldo positivo annuale è interamente riconducibile alle società di capitali, aumentate di 66.878 unità (+3,48%). Le imprese individuali tornano in campo positivo, sebbene con un incremento marginale (+1.254 unità, pari al +0,04%), dopo il dato negativo del 2024. Continuano invece a diminuire le società di persone, che perdono oltre 11.500 unità (-1,39%).

Il bilancio dei territori

Tutte le macro-ripartizioni geografiche chiudono l’anno con il segno “più”. L’area più dinamica è il Centro (+1,20%), seguita dal Sud e Isole (+1,07%) e dal Nord-Ovest (+1,00%), mentre il Nord-Est segna la crescita più contenuta (+0,46%).

Tra le regioni, il Lazio si conferma la più vivace con un tasso di crescita del 2,07% (+12.259 imprese), seguita dalla Lombardia (+1,41%, pari a +13.343 unità) e dalla Sicilia (+1,34%). A livello provinciale, le performance migliori in termini di tasso di crescita spettano a Roma (+2,54%), Milano (+2,37%) e Siracusa (+2,11%).

MOVIMPRESE 2025 – Riepilogo dei dati principali

Tab. 1 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – Anno 2025

REGIONI Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al 31 dicembre 2025 Tasso % di crescita Tasso % di crescita 2025 2024 PIEMONTE 22.782 21.548 1.234 417.011 0,29 -0,09 VALLE D’AOSTA 640 609 31 11.956 0,25 0,12 LOMBARDIA 58.814 45.471 13.343 940.477 1,41 1,12 TRENTINO A. A. 6.061 4.918 1.143 113.484 1,02 0,63 VENETO 25.084 22.970 2.114 455.678 0,46 0,21 FRIULI V. G. 5.219 5.008 211 96.790 0,22 0,19 LIGURIA 7.964 7.232 732 158.262 0,46 0,21 EMILIA ROMAGNA 24.017 22.413 1.604 428.845 0,37 0,17 TOSCANA 21.634 19.945 1.689 388.746 0,43 0,19 UMBRIA 4.341 4.068 273 90.231 0,30 -0,36 MARCHE 7.581 7.184 397 145.279 0,27 -0,16 LAZIO 35.852 23.593 12.259 591.263 2,07 1,63 ABRUZZO 6.899 6.492 407 142.611 0,28 -0,07 MOLISE 1.549 1.463 86 32.789 0,26 -0,13 CAMPANIA 31.131 23.932 7.199 594.535 1,21 1,02 PUGLIA 20.309 16.017 4.292 373.787 1,15 0,98 BASILICATA 2.471 2.280 191 57.279 0,33 0,57 CALABRIA 8.872 7.214 1.658 180.532 0,90 0,50 SICILIA 24.547 18.332 6.215 463.772 1,34 0,47 SARDEGNA 7.766 6.245 1.521 166.197 0,92 0,24 ITALIA 323.533 266.934 56.599 5.849.524 0,96 0,62

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – Anno 2025

AREE GEOGRAFICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo Registrate al 31.12.2025 Tasso % di crescita 2025 Tasso % di crescita 2024 NORD-OVEST 90.200 74.860 15.340 1.527.706 1,00 0,69 NORD-EST 60.381 55.309 5.072 1.094.797 0,46 0,23 CENTRO 69.408 54.790 14.618 1.215.519 1,20 0,80 SUD E ISOLE 103.544 81.975 21.569 2.011.502 1,07 0,67 ITALIA 323.533 266.934 56.599 5.849.524 0,96 0,62

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – Anno 2025

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al 31.12.2025 Tasso % di crescita 2025 Tasso % di crescita 2024 Società di capitali 117.886 51.008 66.878 1.972.157 3,48 3,25 Società di persone 16.033 27.552 -11.519 802.183 -1,39 -1,59 Imprese individuali 184.770 183.516 1.254 2.906.685 0,04 -0,33 Altre forme 4.844 4.858 -14 168.499 -0,01 -0,16 TOTALE 323.533 266.934 56.599 5.849.524 0,96 0,62

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 4 – Stock al 31 dicembre 2025, saldi e tassi di variazione % rispetto al 31.12.2024

Totale imprese nei principali settori di attività economica

SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al 31 dicembre 2025 Saldo dello stock nel 2025 Var. % dello stock nel 2025 Var. % dello stock nel 2024 Agricoltura, silvicoltura pesca 676.530 -8.068 -1,17 -1,06 Estrazione di minerali da cave e miniere 3.282 -69 -2,03 -1,34 Attività manifatturiere 486.155 -3.981 -0,80 -0,81 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 15.111 742 5,16 2,77 Fornitura di acqua; reti fognarie 11.061 66 0,59 -0,39 Costruzioni 818.723 9.306 1,12 1,27 Commercio 1.336.985 -9.840 -0,72 -0,72 Trasporto e magazzinaggio 156.156 2.341 1,49 0,95 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 457.023 7.583 1,66 1,78 Servizi di informazione e comunicazione 142.487 2.896 2,05 1,49 Attività finanziarie e assicurative 148.367 8.290 5,89 3,59 Attività immobiliari 313.710 8.265 2,69 1,83 Attività professionali, scientifiche e tecniche 262.081 10.087 3,97 4,40 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 220.886 6.741 3,08 2,67 Istruzione 37.399 1.726 4,80 4,01 Sanità e assistenza sociale 48.638 1.212 2,52 2,99 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 82.924 1.879 2,29 2,78 Altre attività di servizi 256.988 5.885 2,32 1,75

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tabella 5 – Imprese registrate per divisioni di attività economica – Anno 2025

Graduatoria delle divisioni con saldo superiore alle 2.000 unità – Valori assoluti e variazioni % dello stock rispetto all’anno precedente

DIVISIONI DI ATTIVITA’ ITALIA NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE Saldo var.% Saldo var.% Saldo var.% Saldo var.% Saldo var.% L 68 Attivita’ immobiliari 8.265 2,69 2.279 1,88 1.577 2,07 1.991 2,90 2.418 5,88 F 43 Lavori di costruzione specializzati 7.430 1,41 1.961 1,14 1.569 1,32 1.549 1,39 2.351 1,89 K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni … 5.866 18,31 2.651 17,34 1.243 17,30 985 18,66 987 23,08 S 96 Altre attività di servizi per la persona 5.331 2,49 1.193 2,00 828 2,05 1.317 2,81 1.993 2,97 I 55 Alloggio 4.828 6,61 767 6,24 617 3,26 1.018 6,11 2.426 9,65 M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional… 4.665 5,07 1.524 4,09 630 3,36 1.344 7,30 1.167 6,60 N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 2.975 3,61 1.029 3,46 663 4,52 753 4,20 530 2,64 G 45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di au… 2.873 1,69 798 1,78 534 1,89 620 1,86 921 1,44 I 56 Attività dei servizi di ristorazione 2.755 0,72 72 0,07 169 0,24 880 1,08 1.634 1,26 K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi… 2.443 2,26 858 2,57 360 1,78 422 1,84 803 2,54 M 73 Pubblicità e ricerche di mercato 2.391 5,89 744 5,19 506 6,71 459 5,48 682 6,62 N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri se… 2.173 2,49 733 2,81 325 2,37 519 2,09 596 2,64 J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività… 2.158 3,79 852 4,24 441 3,98 443 3,39 422 3,32

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

TOTALE IMPRESE – Anno 2025

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita annuali per province – Graduatoria per tasso di crescita

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Taso % di crescita PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso % di crescita ROMA 28.007 16.910 11.097 2,54% PESCARA 1.865 1.673 192 0,53% MILANO 26.262 17.083 9.179 2,37% CROTONE 836 744 92 0,51% SIRACUSA 2.086 1.313 773 2,11% VARESE 3.823 3.500 323 0,48% CATANIA 5.698 3.878 1.820 1,84% TARANTO 2.396 2.159 237 0,46% RAGUSA 1.873 1.262 611 1,75% RIMINI 2.219 2.041 178 0,45% NAPOLI 17.208 11.980 5.228 1,73% MATERA 911 816 95 0,45% VIBO VALENTIA 785 559 226 1,61% TREVISO 4.538 4.166 372 0,44% SASSARI 2.864 2.028 836 1,55% CREMONA 1.602 1.487 115 0,42% BRINDISI 1.979 1.378 601 1,54% BELLUNO 748 694 54 0,39% BARI 7.846 5.777 2.069 1,51% L’AQUILA 1.390 1.277 113 0,38% AGRIGENTO 2.172 1.592 580 1,43% LODI 922 862 60 0,38% BOLZANO 3.433 2.604 829 1,34% TERAMO 1.725 1.595 130 0,37% PRATO 2.755 2.323 432 1,30% TERNI 1.067 991 76 0,35% TRAPANI 2.504 1.924 580 1,22% GENOVA 3.893 3.600 293 0,35% BRESCIA 6.999 5.584 1.415 1,22% CAMPOBASSO 1.157 1.078 79 0,33% LECCE 4.435 3.563 872 1,17% VICENZA 3.925 3.672 253 0,32% LATINA 3.076 2.420 656 1,16% PERUGIA 3.274 3.077 197 0,28% CALTANISSETTA 1.189 907 282 1,14% REGGIO EMILIA 2.908 2.762 146 0,28% COSENZA 3.332 2.583 749 1,13% LUCCA 2.231 2.123 108 0,27% GORIZIA 631 530 101 1,08% POTENZA 1.560 1.464 96 0,26% MONZA E BRIANZA 4.514 3.746 768 1,06% AOSTA 640 609 31 0,25% CASERTA 5.050 4.046 1.004 1,03% VITERBO 1.687 1.595 92 0,25% MESSINA 2.948 2.300 648 1,03% SIENA 1.326 1.259 67 0,25% ASCOLI PICENO 1.121 904 217 1,02% PISTOIA 1.652 1.576 76 0,25% PALERMO 5.395 4.368 1.027 1,00% PIACENZA 1.376 1.312 64 0,22% LA SPEZIA 1.110 913 197 0,96% RIETI 737 707 30 0,21% VENEZIA 4.361 3.739 622 0,83% SAVONA 1.511 1.454 57 0,20% LECCO 1.438 1.236 202 0,82% RAVENNA 1.899 1.839 60 0,16% FROSINONE 2.345 1.961 384 0,81% ANCONA 2.064 2.009 55 0,15% CAGLIARI 3.088 2.575 513 0,76% LIVORNO 1.686 1.640 46 0,14% TRIESTE 1.037 918 119 0,76% BENEVENTO 1.348 1.309 39 0,12% IMPERIA 1.450 1.265 185 0,74% CUNEO 3.361 3.287 74 0,11% SALERNO 5.634 4.754 880 0,74% AVELLINO 1.891 1.843 48 0,11% FOGGIA 3.653 3.140 513 0,73% ISERNIA 392 385 7 0,08% REGGIO CALABRIA 2.281 1.895 386 0,73% UDINE 2.257 2.233 24 0,05% COMO 2.751 2.408 343 0,72% MANTOVA 1.911 1.897 14 0,04% BOLOGNA 5.358 4.723 635 0,69% PESARO E URBINO 1.705 1.695 10 0,03% GROSSETO 1.349 1.154 195 0,68% ORISTANO 492 489 3 0,02% VERONA 5.299 4.685 614 0,67% CHIETI 1.919 1.947 -28 -0,06% MODENA 4.215 3.750 465 0,67% AREZZO 1.746 1.769 -23 -0,07% NOVARA 1.749 1.558 191 0,66% PORDENONE 1.294 1.327 -33 -0,13% PARMA 2.364 2.090 274 0,64% MASSA CARRARA 983 1.011 -28 -0,13% PAVIA 2.538 2.259 279 0,63% FORLI’ – CESENA 2.050 2.112 -62 -0,15% CATANZARO 1.638 1.433 205 0,62% VERBANIA 617 640 -23 -0,19% TRENTO 2.628 2.314 314 0,62% ALESSANDRIA 1.882 2.011 -129 -0,33% BERGAMO 5.326 4.764 562 0,62% VERCELLI 747 796 -49 -0,33% SONDRIO 728 645 83 0,60% ASTI 1.058 1.140 -82 -0,37% TORINO 12.645 11.328 1.317 0,60% BIELLA 723 788 -65 -0,41% PISA 2.321 2.079 242 0,59% FERMO 939 1.017 -78 -0,42% MACERATA 1.752 1.559 193 0,57% FERRARA 1.628 1.784 -156 -0,49% FIRENZE 5.585 5.011 574 0,56% ENNA 682 788 -106 -0,70% PADOVA 5.048 4.544 504 0,54% ROVIGO 1.165 1.470 -305 -1,24% NUORO 1.322 1.153 169 0,54% ITALIA 323.533 266.934 56.599 0,96%

