Imprese: nel 2025 la crescita tocca il +1% Saldo positivo di 57mila unità; provincia di Enna – 0,70%
Imprese: nel 2025 la crescita tocca il +1%
Saldo positivo di 57mila unità
Bene servizi finanziari, immobiliare e turismo; in “rosso” agricoltura e manifattura
Roma, 23 gennaio 2026 – Il sistema imprenditoriale italiano chiude il 2025 con un segnale di vitalità, mettendo a segno un saldo positivo di 56.599 imprese. Il dato riflette una crescita dello stock dello 0.96%, un risultato superiore sia a quello del 2024 (+0,62%) sia a quello del 2023 (+0,70%).
A determinare questo rafforzamento della base produttiva è stata la combinazione tra una sostanziale tenuta delle nuove iscrizioni (323.533 unità, in linea con il 2024) e, soprattutto, una significativa contrazione delle cessazioni di attività esistenti, scese a 266.934 unità (-6,7% rispetto all’anno precedente). Alla fine del 2025, lo stock complessivo delle imprese registrate in Italia si attesta a 5.849.524 unità.
Queste le principali evidenze che emergono dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. I dati dell’indagine sono disponibili all’indirizzo www.infocamere.it/movimprese.
“La significativa riduzione delle cessazioni registrata nel 2025 rappresenta un segnale concreto della capacità di tenuta e di resilienza del sistema produttivo nazionale”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “I dati Movimprese confermano il progressivo ridimensionamento di alcuni settori tradizionali, a partire da agricoltura e manifattura, e il rafforzamento dell’economia dei servizi, in particolare di quelli finanziari, professionali e di supporto alle imprese, sempre più centrali nell’accompagnare i percorsi di sviluppo, innovazione e crescita del tessuto imprenditoriale”.
I settori: l’economia dei servizi e la spinta dell’energia
Sotto il profilo settoriale, i tassi di incremento più alti si registrano nelle Attività finanziarie e assicurative (+5,89%) e nella Fornitura di energia elettrica, gas e vapore (+5,16%). Al contrario, prosegue il ridimensionamento dei settori tradizionali: l’Agricoltura perde oltre 8mila imprese (-1,17%), il Commercio segna una flessione di 9.840 unità (-0,72%) e le Attività manifatturiere si riducono dello 0,80% (-3.981 unità). L’Edilizia si conferma tonica con un saldo di 9.306 imprese in più (+1,12%).
Scendendo nel dettaglio delle singole divisioni economiche, l’analisi evidenzia una gerarchia della crescita molto netta. Il contributo più rilevante in termini assoluti viene dalle Attività immobiliari, che chiudono l’anno con un saldo di 8.265 imprese in più (+2,69%) e dai Lavori di costruzione specializzati (+7.430 unità, pari ad una crescita dell’1,41%).
La performance più eclatante in termini relativi spetta ai Servizi finanziari (escluse assicurazioni e fondi pensione), che registrano un balzo del +18,31%, pari a 5.866 nuove realtà. Seguono con tassi di crescita molto sostenuti le attività di Alloggio (+6,61%), la Pubblicità e ricerche di mercato (+5,89%) e la Consulenza gestionale (+5,07%). Segnali di forte dinamismo arrivano anche dal comparto tecnologico, con la Produzione di software e consulenza informatica che incrementa la propria base di oltre 2.100 unità (+3,79%).
Forme giuridiche: società di capitale restano il principale driver della crescita
L’analisi per natura giuridica evidenzia un sistema a due velocità. Il saldo positivo annuale è interamente riconducibile alle società di capitali, aumentate di 66.878 unità (+3,48%). Le imprese individuali tornano in campo positivo, sebbene con un incremento marginale (+1.254 unità, pari al +0,04%), dopo il dato negativo del 2024. Continuano invece a diminuire le società di persone, che perdono oltre 11.500 unità (-1,39%).
Il bilancio dei territori
Tutte le macro-ripartizioni geografiche chiudono l’anno con il segno “più”. L’area più dinamica è il Centro (+1,20%), seguita dal Sud e Isole (+1,07%) e dal Nord-Ovest (+1,00%), mentre il Nord-Est segna la crescita più contenuta (+0,46%).
Tra le regioni, il Lazio si conferma la più vivace con un tasso di crescita del 2,07% (+12.259 imprese), seguita dalla Lombardia (+1,41%, pari a +13.343 unità) e dalla Sicilia (+1,34%). A livello provinciale, le performance migliori in termini di tasso di crescita spettano a Roma (+2,54%), Milano (+2,37%) e Siracusa (+2,11%).
MOVIMPRESE 2025 – Riepilogo dei dati principali
Tab. 1 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – Anno 2025
|REGIONI
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo
|Stock al
31 dicembre 2025
|Tasso % di crescita
|Tasso % di crescita
|2025
|2024
|PIEMONTE
|22.782
|21.548
|1.234
|417.011
|0,29
|-0,09
|VALLE D’AOSTA
|640
|609
|31
|11.956
|0,25
|0,12
|LOMBARDIA
|58.814
|45.471
|13.343
|940.477
|1,41
|1,12
|TRENTINO A. A.
|6.061
|4.918
|1.143
|113.484
|1,02
|0,63
|VENETO
|25.084
|22.970
|2.114
|455.678
|0,46
|0,21
|FRIULI V. G.
|5.219
|5.008
|211
|96.790
|0,22
|0,19
|LIGURIA
|7.964
|7.232
|732
|158.262
|0,46
|0,21
|EMILIA ROMAGNA
|24.017
|22.413
|1.604
|428.845
|0,37
|0,17
|TOSCANA
|21.634
|19.945
|1.689
|388.746
|0,43
|0,19
|UMBRIA
|4.341
|4.068
|273
|90.231
|0,30
|-0,36
|MARCHE
|7.581
|7.184
|397
|145.279
|0,27
|-0,16
|LAZIO
|35.852
|23.593
|12.259
|591.263
|2,07
|1,63
|ABRUZZO
|6.899
|6.492
|407
|142.611
|0,28
|-0,07
|MOLISE
|1.549
|1.463
|86
|32.789
|0,26
|-0,13
|CAMPANIA
|31.131
|23.932
|7.199
|594.535
|1,21
|1,02
|PUGLIA
|20.309
|16.017
|4.292
|373.787
|1,15
|0,98
|BASILICATA
|2.471
|2.280
|191
|57.279
|0,33
|0,57
|CALABRIA
|8.872
|7.214
|1.658
|180.532
|0,90
|0,50
|SICILIA
|24.547
|18.332
|6.215
|463.772
|1,34
|0,47
|SARDEGNA
|7.766
|6.245
|1.521
|166.197
|0,92
|0,24
|ITALIA
|323.533
|266.934
|56.599
|5.849.524
|0,96
|0,62
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – Anno 2025
|AREE
GEOGRAFICHE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo
|Registrate
al 31.12.2025
|Tasso % di crescita 2025
|Tasso % di
crescita 2024
|NORD-OVEST
|90.200
|74.860
|15.340
|1.527.706
|1,00
|0,69
|NORD-EST
|60.381
|55.309
|5.072
|1.094.797
|0,46
|0,23
|CENTRO
|69.408
|54.790
|14.618
|1.215.519
|1,20
|0,80
|SUD E ISOLE
|103.544
|81.975
|21.569
|2.011.502
|1,07
|0,67
|ITALIA
|323.533
|266.934
|56.599
|5.849.524
|0,96
|0,62
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – Anno 2025
|FORME GIURIDICHE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo
|Stock al 31.12.2025
|Tasso % di
crescita 2025
|Tasso % di
crescita 2024
|Società di capitali
|117.886
|51.008
|66.878
|1.972.157
|3,48
|3,25
|Società di persone
|16.033
|27.552
|-11.519
|802.183
|-1,39
|-1,59
|Imprese individuali
|184.770
|183.516
|1.254
|2.906.685
|0,04
|-0,33
|Altre forme
|4.844
|4.858
|-14
|168.499
|-0,01
|-0,16
|TOTALE
|323.533
|266.934
|56.599
|5.849.524
|0,96
|0,62
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 4 – Stock al 31 dicembre 2025, saldi e tassi di variazione % rispetto al 31.12.2024
Totale imprese nei principali settori di attività economica
|SETTORI DI ATTIVITA’
|Stock al 31 dicembre 2025
|Saldo dello stock nel 2025
|Var. % dello stock nel 2025
|Var. % dello stock
nel 2024
|Agricoltura, silvicoltura pesca
|676.530
|-8.068
|-1,17
|-1,06
|Estrazione di minerali da cave e miniere
|3.282
|-69
|-2,03
|-1,34
|Attività manifatturiere
|486.155
|-3.981
|-0,80
|-0,81
|Fornitura di energia elettrica, gas, vapore
|15.111
|742
|5,16
|2,77
|Fornitura di acqua; reti fognarie
|11.061
|66
|0,59
|-0,39
|Costruzioni
|818.723
|9.306
|1,12
|1,27
|Commercio
|1.336.985
|-9.840
|-0,72
|-0,72
|Trasporto e magazzinaggio
|156.156
|2.341
|1,49
|0,95
|Attività dei servizi alloggio e ristorazione
|457.023
|7.583
|1,66
|1,78
|Servizi di informazione e comunicazione
|142.487
|2.896
|2,05
|1,49
|Attività finanziarie e assicurative
|148.367
|8.290
|5,89
|3,59
|Attività immobiliari
|313.710
|8.265
|2,69
|1,83
|Attività professionali, scientifiche e tecniche
|262.081
|10.087
|3,97
|4,40
|Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese
|220.886
|6.741
|3,08
|2,67
|Istruzione
|37.399
|1.726
|4,80
|4,01
|Sanità e assistenza sociale
|48.638
|1.212
|2,52
|2,99
|Attività artistiche, sportive, di intrattenimento
|82.924
|1.879
|2,29
|2,78
|Altre attività di servizi
|256.988
|5.885
|2,32
|1,75
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tabella 5 – Imprese registrate per divisioni di attività economica – Anno 2025
Graduatoria delle divisioni con saldo superiore alle 2.000 unità – Valori assoluti e variazioni % dello stock rispetto all’anno precedente
|DIVISIONI DI ATTIVITA’
|ITALIA
|NORD-OVEST
|NORD-EST
|CENTRO
|SUD E ISOLE
|Saldo
|var.%
|Saldo
|var.%
|Saldo
|var.%
|Saldo
|var.%
|Saldo
|var.%
|L 68
|Attivita’ immobiliari
|8.265
|2,69
|2.279
|1,88
|1.577
|2,07
|1.991
|2,90
|2.418
|5,88
|F 43
|Lavori di costruzione specializzati
|7.430
|1,41
|1.961
|1,14
|1.569
|1,32
|1.549
|1,39
|2.351
|1,89
|K 64
|Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni …
|5.866
|18,31
|2.651
|17,34
|1.243
|17,30
|985
|18,66
|987
|23,08
|S 96
|Altre attività di servizi per la persona
|5.331
|2,49
|1.193
|2,00
|828
|2,05
|1.317
|2,81
|1.993
|2,97
|I 55
|Alloggio
|4.828
|6,61
|767
|6,24
|617
|3,26
|1.018
|6,11
|2.426
|9,65
|M 70
|Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional…
|4.665
|5,07
|1.524
|4,09
|630
|3,36
|1.344
|7,30
|1.167
|6,60
|N 81
|Attività di servizi per edifici e paesaggio
|2.975
|3,61
|1.029
|3,46
|663
|4,52
|753
|4,20
|530
|2,64
|G 45
|Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di au…
|2.873
|1,69
|798
|1,78
|534
|1,89
|620
|1,86
|921
|1,44
|I 56
|Attività dei servizi di ristorazione
|2.755
|0,72
|72
|0,07
|169
|0,24
|880
|1,08
|1.634
|1,26
|K 66
|Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi…
|2.443
|2,26
|858
|2,57
|360
|1,78
|422
|1,84
|803
|2,54
|M 73
|Pubblicità e ricerche di mercato
|2.391
|5,89
|744
|5,19
|506
|6,71
|459
|5,48
|682
|6,62
|N 82
|Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri se…
|2.173
|2,49
|733
|2,81
|325
|2,37
|519
|2,09
|596
|2,64
|J 62
|Produzione di software, consulenza informatica e attività…
|2.158
|3,79
|852
|4,24
|441
|3,98
|443
|3,39
|422
|3,32
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo
TOTALE IMPRESE – Anno 2025
Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita annuali per province – Graduatoria per tasso di crescita
|PROVINCE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo
|Taso % di crescita
|PROVINCE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo
|Tasso % di crescita
|ROMA
|28.007
|16.910
|11.097
|2,54%
|PESCARA
|1.865
|1.673
|192
|0,53%
|MILANO
|26.262
|17.083
|9.179
|2,37%
|CROTONE
|836
|744
|92
|0,51%
|SIRACUSA
|2.086
|1.313
|773
|2,11%
|VARESE
|3.823
|3.500
|323
|0,48%
|CATANIA
|5.698
|3.878
|1.820
|1,84%
|TARANTO
|2.396
|2.159
|237
|0,46%
|RAGUSA
|1.873
|1.262
|611
|1,75%
|RIMINI
|2.219
|2.041
|178
|0,45%
|NAPOLI
|17.208
|11.980
|5.228
|1,73%
|MATERA
|911
|816
|95
|0,45%
|VIBO VALENTIA
|785
|559
|226
|1,61%
|TREVISO
|4.538
|4.166
|372
|0,44%
|SASSARI
|2.864
|2.028
|836
|1,55%
|CREMONA
|1.602
|1.487
|115
|0,42%
|BRINDISI
|1.979
|1.378
|601
|1,54%
|BELLUNO
|748
|694
|54
|0,39%
|BARI
|7.846
|5.777
|2.069
|1,51%
|L’AQUILA
|1.390
|1.277
|113
|0,38%
|AGRIGENTO
|2.172
|1.592
|580
|1,43%
|LODI
|922
|862
|60
|0,38%
|BOLZANO
|3.433
|2.604
|829
|1,34%
|TERAMO
|1.725
|1.595
|130
|0,37%
|PRATO
|2.755
|2.323
|432
|1,30%
|TERNI
|1.067
|991
|76
|0,35%
|TRAPANI
|2.504
|1.924
|580
|1,22%
|GENOVA
|3.893
|3.600
|293
|0,35%
|BRESCIA
|6.999
|5.584
|1.415
|1,22%
|CAMPOBASSO
|1.157
|1.078
|79
|0,33%
|LECCE
|4.435
|3.563
|872
|1,17%
|VICENZA
|3.925
|3.672
|253
|0,32%
|LATINA
|3.076
|2.420
|656
|1,16%
|PERUGIA
|3.274
|3.077
|197
|0,28%
|CALTANISSETTA
|1.189
|907
|282
|1,14%
|REGGIO EMILIA
|2.908
|2.762
|146
|0,28%
|COSENZA
|3.332
|2.583
|749
|1,13%
|LUCCA
|2.231
|2.123
|108
|0,27%
|GORIZIA
|631
|530
|101
|1,08%
|POTENZA
|1.560
|1.464
|96
|0,26%
|MONZA E BRIANZA
|4.514
|3.746
|768
|1,06%
|AOSTA
|640
|609
|31
|0,25%
|CASERTA
|5.050
|4.046
|1.004
|1,03%
|VITERBO
|1.687
|1.595
|92
|0,25%
|MESSINA
|2.948
|2.300
|648
|1,03%
|SIENA
|1.326
|1.259
|67
|0,25%
|ASCOLI PICENO
|1.121
|904
|217
|1,02%
|PISTOIA
|1.652
|1.576
|76
|0,25%
|PALERMO
|5.395
|4.368
|1.027
|1,00%
|PIACENZA
|1.376
|1.312
|64
|0,22%
|LA SPEZIA
|1.110
|913
|197
|0,96%
|RIETI
|737
|707
|30
|0,21%
|VENEZIA
|4.361
|3.739
|622
|0,83%
|SAVONA
|1.511
|1.454
|57
|0,20%
|LECCO
|1.438
|1.236
|202
|0,82%
|RAVENNA
|1.899
|1.839
|60
|0,16%
|FROSINONE
|2.345
|1.961
|384
|0,81%
|ANCONA
|2.064
|2.009
|55
|0,15%
|CAGLIARI
|3.088
|2.575
|513
|0,76%
|LIVORNO
|1.686
|1.640
|46
|0,14%
|TRIESTE
|1.037
|918
|119
|0,76%
|BENEVENTO
|1.348
|1.309
|39
|0,12%
|IMPERIA
|1.450
|1.265
|185
|0,74%
|CUNEO
|3.361
|3.287
|74
|0,11%
|SALERNO
|5.634
|4.754
|880
|0,74%
|AVELLINO
|1.891
|1.843
|48
|0,11%
|FOGGIA
|3.653
|3.140
|513
|0,73%
|ISERNIA
|392
|385
|7
|0,08%
|REGGIO CALABRIA
|2.281
|1.895
|386
|0,73%
|UDINE
|2.257
|2.233
|24
|0,05%
|COMO
|2.751
|2.408
|343
|0,72%
|MANTOVA
|1.911
|1.897
|14
|0,04%
|BOLOGNA
|5.358
|4.723
|635
|0,69%
|PESARO E URBINO
|1.705
|1.695
|10
|0,03%
|GROSSETO
|1.349
|1.154
|195
|0,68%
|ORISTANO
|492
|489
|3
|0,02%
|VERONA
|5.299
|4.685
|614
|0,67%
|CHIETI
|1.919
|1.947
|-28
|-0,06%
|MODENA
|4.215
|3.750
|465
|0,67%
|AREZZO
|1.746
|1.769
|-23
|-0,07%
|NOVARA
|1.749
|1.558
|191
|0,66%
|PORDENONE
|1.294
|1.327
|-33
|-0,13%
|PARMA
|2.364
|2.090
|274
|0,64%
|MASSA CARRARA
|983
|1.011
|-28
|-0,13%
|PAVIA
|2.538
|2.259
|279
|0,63%
|FORLI’ – CESENA
|2.050
|2.112
|-62
|-0,15%
|CATANZARO
|1.638
|1.433
|205
|0,62%
|VERBANIA
|617
|640
|-23
|-0,19%
|TRENTO
|2.628
|2.314
|314
|0,62%
|ALESSANDRIA
|1.882
|2.011
|-129
|-0,33%
|BERGAMO
|5.326
|4.764
|562
|0,62%
|VERCELLI
|747
|796
|-49
|-0,33%
|SONDRIO
|728
|645
|83
|0,60%
|ASTI
|1.058
|1.140
|-82
|-0,37%
|TORINO
|12.645
|11.328
|1.317
|0,60%
|BIELLA
|723
|788
|-65
|-0,41%
|PISA
|2.321
|2.079
|242
|0,59%
|FERMO
|939
|1.017
|-78
|-0,42%
|MACERATA
|1.752
|1.559
|193
|0,57%
|FERRARA
|1.628
|1.784
|-156
|-0,49%
|FIRENZE
|5.585
|5.011
|574
|0,56%
|ENNA
|682
|788
|-106
|-0,70%
|PADOVA
|5.048
|4.544
|504
|0,54%
|ROVIGO
|1.165
|1.470
|-305
|-1,24%
|NUORO
|1.322
|1.153
|169
|0,54%
|ITALIA
|323.533
|266.934
|56.599
|0,96%