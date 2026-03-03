Storie correlate

Mandati dei Sindaci: necessario un adeguamento immediato alla normativa nazionale

Riccardo Marzo 3, 2026

Autonomie locali, definito riparto risorse aggiuntive per il personale ai Comuni siciliani per il 2026-28

Riccardo Marzo 2, 2026

Progetto Host, spettacoli pubblici e controlli nelle strutture ricettive Oltre 250 persone all’incontro di Anci Sicilia all’hotel San Paolo

Riccardo Febbraio 27, 2026

Ultime notizie

Patti di Comunità Educante e Fondo regionale: il Partito Democratico guidato da Katya Rapè avvia un’iniziativa in tutta la provincia di Enna

Riccardo Marzo 3, 2026

GANGI, AL VIA LE DOMANDE DEL SERVIZIO CIVILE: 16 I POSTI DISPONIBILI

Riccardo Marzo 3, 2026

Contratto dei regionali, Siad-Csa-Cisal diffida il governo siciliano: “Subito le trattative per il rinnovo del contratto, pronti al ricorso al Tar”

Riccardo Marzo 3, 2026

Il Museo Civico di Licodia Eubea: archeologia, identit? e territorio

Riccardo Marzo 3, 2026